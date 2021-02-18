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    • 18.02.2021 17:32
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: Türkiye'ye kısa sürede 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti

    haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti." açıklamasında bulundu. Oktay, "İşgalci Ermenistan'ın 'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

    Güzel haberi duyurdu! 15 milyar doların üzerinde

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.

    Oktay, "İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

    Fuat Oktay "Nahçıvan ile Azerbaycan arasında planlanan koridorun açılmasıyla Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli lojistik merkez haline gelir." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Türkiye'ye kısa sürede 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti