Evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemelerin hesaplarda olup olmadığı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Bilindiği üzere evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, 19 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı yattı mı? İşte merak edilenler...
19 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
18 Şubat itibarıyla evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi şu şekilde:
Tokat, Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Antalya, Ordu, Kocaeli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Sakarya, İzmir, Uşak, Konya, Manisa, İstanbul, Diyarbakır, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Mersin , Şanlıurfa , Şırnak, Samsun, Niğde, Zonguldak, Bursa, Aydın, Kars, Erzurum, Adana, Karabük, Kayseri, Bolu, Giresun.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.