Tabi 100 milyon sermaye şartının getirilmesi idarenin bu konuya ne kadar ciddi baktığı ve bir banka kadar güvenilir olması gerektiğini arzu ettiğini düşünüyoruz. Biz sigorta şirketleriyle uzun yıllardır iş ortaklığı yapan bir grup olarak regülasyondaki şirketlerin ciddiyetinin farkında olarak yola ilk çıktığımız günden bu yana sanki regülasyon olacakmış gibi sermaye yeterlilik ve varlıkların yükümlükleri karşılama oranı iç kontrol ve risk yönetimi veri güvenliği gibi bir çok konuda hazırlıklarını yapmıştık" ifadelerini kullandı.