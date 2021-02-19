Türkiye'de son dönemde birçok vatandaş faizsiz ev araç almak için piyasa da bulunan firmalara başvuru yapıyor. Bu sistemi kullanan vatandaşların mağdur olmaması için de bir yasa teklifi hazırlanarak meclise sunuldu. Hazırlanan yasa tasarısına göre firmalara 100 milyon Lira sermaye şartı getirilmesi öngörülüyor.
Son dönem de bir çok vatandaşın başvuruda bulunarak konut ve taşıt hayallerini gerçekleştirmek istediği faizsiz konut ve taşıt satışı gerçekleştiren firmalara yönelik yasa teklifi meclise sunuldu. Sunulan tasarıyla ileri de oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi düşünülüyor. Hazırlanan yasa tasarısında ise en çok göze çarpan madde ise firmalara 100 milyon lira sermaye şartı. Bununla beraber BDDK'nın yapacağı inceleme sonrasında bir çok küçük firmanın tasfiye edilme ihtimali bulunuyor.
100 MİLYON LİRA SERMAYE ŞARTI İDARENİN KONUYA NE KADAR CİDDİ BAKTIĞINI GÖSTERİYOR
Yapılan yasa tasarısı teklifinin ve 100 milyon lira sermaye şartı ile devletin firmaları bir banka kadar güvenilir bir seviyeye çıkartılmak istendiğini vurgulayan, Birikim Evim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli "Düzenleme meclise geldi biz de uzun süredir bu düzenlemeyi bekliyorduk. Şu an da meclis te gerekli kurullarda bu konu görüşülüyor.