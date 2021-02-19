Son 7 ayın en düşük seviyelerini gören altın fiyatları ardı ardına yaşadığı düşüşlerle herkesi şaşırttı. Özellikle gram altının psikolojik seviye olarak tabir edilen 400 liranın altını görmesi yatırımcıların dikkatini çeken gelişmelerden oldu. Dün altın piyasasında, en düşük 397 bin 500 lirayı, en yüksek ise 404 bin 730 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 397 bin 580 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 398,60 liradan kapattı. İşte Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?