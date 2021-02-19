Son 7 ayın en düşük seviyelerini gören altın fiyatları ardı ardına yaşadığı düşüşlerle herkesi şaşırttı. Özellikle gram altının psikolojik seviye olarak tabir edilen 400 liranın altını görmesi yatırımcıların dikkatini çeken gelişmelerden oldu. Dün altın piyasasında, en düşük 397 bin 500 lirayı, en yüksek ise 404 bin 730 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 397 bin 580 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 398,60 liradan kapattı. İşte Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|398,00
|398,20
|398,40
|398,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.623,00
|2.644,00
|2.625,00
|2.646,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|363,00
|367,00
|363,30
|367,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.563,00
|2.583,00
|2.566,00
|2.586,00
|Yarım Ziynet
|1.282,00
|1.292,00
|1.283,00
|1.293,00
|Çeyrek Ziynet
|641,00
|642,00
|641,00
|646,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 398,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 646,00 lira, Cumhuriyet altını 2.646,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 398,60 liradan işlem gördü.