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    • 19.02.2021 10:03
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    Altın neden düşüyor? Ons, çeyrek ve gram altın dibi gördü! , çeyrek ve gram fiyatları

    Altın neden düşüyor? Ons, çeyrek ve gram altın dibi gördü! Son haftalarda nda ardı ardına yaşanan sert düşüşlerle birlikte altın dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Büyük ve küçük ölçekte altın alarak yatırım yapanlar fiyatların seyrine odaklanış durumda. İstanbul 'da, dün kapanışta çeyrek altın 646,00 lira, Cumhuriyet altını 2.646,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 398,60 liradan işlem gördü. Peki, Kapalıçarşı , çeyrek ve gram fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Son 7 ayın en düşük seviyelerini gören altın fiyatları ardı ardına yaşadığı düşüşlerle herkesi şaşırttı. Özellikle gram altının psikolojik seviye olarak tabir edilen 400 liranın altını görmesi yatırımcıların dikkatini çeken gelişmelerden oldu. Dün altın piyasasında, en düşük 397 bin 500 lirayı, en yüksek ise 404 bin 730 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 397 bin 580 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 398,60 liradan kapattı. İşte Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,00 398,20 398,40 398,60
    Cumhuriyet Ata Lira 2.623,00 2.644,00 2.625,00 2.646,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,00 367,00 363,30 367,30
    Lira(Tam) Ziynet 2.563,00 2.583,00 2.566,00 2.586,00
    Yarım Ziynet 1.282,00 1.292,00 1.283,00 1.293,00
    Çeyrek Ziynet 641,00 642,00 641,00 646,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 398,60 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 646,00 lira, Cumhuriyet altını 2.646,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 398,60 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 397 BİN 580 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 397 bin 580 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 397 bin 500 lirayı, en yüksek ise 404 bin 730 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 397 bin 580 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 734 milyon 337 bin 559,06 lira, işlem miktarı ise 1.828,46 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 746 milyon 296 bin 537,12 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafiniresi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY

        ABD'de açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden hızlı olacağına ilişkin beklentilerle düştüğü 1,780 doların altından toparlanan altının ons fiyatı bu düzeyde yatay hareket ediyor.

        Küresel ekonomide toparlanma umutları ve ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde azalmanın etkisiyle yükselen Brent petrol ve Batı Teksas petrolü de bu düzeylerde yayat işlem görüyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.25 düşüşle 63.87 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.16 düşüşle 61.52 dolar,

        - altın yüzde 0.40 artışla 1,781.60 dolar,

        - gümüş yüzde 0.72 düşüşle 27.17 dolar,

        - bakır yüzde 0.17 düşüşle 8,413.00 dolar,

        - platin yüzde 0.99 artışla 1,268.85 dolar,

        - paladyum yüzde 0.64 düşüşle 2,369.32 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 398 liraya, çeyrek altın 670 liraya, Cumhuriyet altını da 2,665 liraya geriledi.

            Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altında satıcılı gelişmenin sürdüğüne işaret edilerek şöyle denildi:

            "Altın dünkü seansta son 6 haftanın en düşük seviyesini kaydederken, altın açısından zorlu süreç devam ediyor. ABD 10 yıllıklarındaki yukarı doğru ivme, Bitcoin'in altından rol çalması derken altın, 1800 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlandığı seansları yaşamaktan kaçamıyor. Dünkü seansa 1794 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu satıcılı seyir içerisinde hareket etti. Seans içinde 1769 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen sarı maden, yıl başından beri en çok değer kaybeden kıymetli maden olarak öne çıkmış oldu. Günü 1776 dolar/ons seviyesinden tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.0 kayıp yazarak seansı tamamladı.

            "Gümüş, altının satıcı yönlü hareketine aldırmaksızın güçlü duruşunu sürdürmeye devam ediyor. 27.38 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu. Gümüşün bu güçlü duruşu neticesinde, altın gümüş rasyosunda 65 seviyesinin altı dünkü seansta test edildi.

            "Platin, güçlü rallisinin ardından ikinci seans gününü kırmızıda kapattı. 1256 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan platin önceki güne kıyasla yüzde 0.7 kayıpla seansı tamamladı.

            "Paladyum da diğer kıymetlilerle benzer şekilde kırmızıda bir günü geride bırakırken, 2377 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 0.6 kaybı hanesine yazdı.

            "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından ortalama bir gün geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/onsla gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 1,156 kg altın, 3,511 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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            Haberler Ekonomi Altın neden düşüyor? Ons, çeyrek ve gram altın dibi gördü! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram fiyatları