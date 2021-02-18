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    • Ekonomi
    • 18.02.2021 16:54
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    • 18.02.2021 16:59
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    Ticaret Bakanı : ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , "’ın zaferi, bölgemizin ticari ve yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir halinde olacağız." dedi. Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık." dedi.

    Bakan açıkladı: 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek

    Ticaret Bakanı , "Azerbaycan'ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız." açıklamasında bulundu.



    Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık." dedi.


    Bakan Pekcan, "Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." şeklinde konuştu.

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    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek