Mazot gübre parası ne kadar oldu? Mazot gübre desteği yattı mı? 2021 mazot gübre parası ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot gübre parası ne kadar oldu? Mazot gübre parası hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan iki müjde vermişti. 2020 gübre ve mazot destekleri mart ve nisan aylarında vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı. Peki 2021 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjde verdi.
Açıklamasında; ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkbaharı dönemini işaret etmişti ancak şu an için kesin bir tarih bulunmuyor. 2020 yılında da mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Tarımsal destek ödemelerinden faydalanabilmek için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Kayıt varsa mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazarak, Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmek gerekiyor.