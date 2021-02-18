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    • Ekonomi
    • 18.02.2021 15:51
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    • 18.02.2021 15:51
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    parası ne kadar oldu? yattı mı? 2021 ne zaman yatacak?

    desteği yattı mı? 2021 vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Kabine toplantısı sonrası çiftçi destekleri de gündeme geldi. Başkan Erdoğan çiftçiye mazot, gübre ve yem desteğini müjdelemişti. Peki ? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

    takvim.com.tr
    Mazot gübre parası ne kadar oldu? Mazot gübre desteği yattı mı? 2021 mazot gübre parası ne zaman yatacak?

    Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot gübre parası ne kadar oldu? Mazot gübre parası hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan iki müjde vermişti. 2020 gübre ve mazot destekleri mart ve nisan aylarında vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı. Peki 2021 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjde verdi.

    Açıklamasında; ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkbaharı dönemini işaret etmişti ancak şu an için kesin bir tarih bulunmuyor. 2020 yılında da mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı.

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Tarımsal destek ödemelerinden faydalanabilmek için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Kayıt varsa mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazarak, Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmek gerekiyor.

        Dilekçe müdürlüğe teslim edildikten sonra başvurunun onaylanmasıyla destek ödemesi almaya hak kazanılır. Sonrasında destek tutarı banka hesabına aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının yüzde 50' si tutarında oluyor.

        Mazot ve gübre destek alma şartları

        Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

        Bu şartlar;

        Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

        Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

        Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

        50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

        Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

        Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

        Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

        Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Mazot gübre parası ne kadar oldu? Mazot gübre desteği yattı mı? 2021 mazot gübre parası ne zaman yatacak?