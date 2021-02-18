Son dakika: Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Kirada yüzde 50 indirim...

Bursa Barosu avukatlarından Olcay Göçüm, Bursa Nilüfer'de, koronavirüs salgını sürecinde 23 bin TL'lik dükkân kirasını ödeyemeyen restoran sahibi müvekkilinin kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Bursa 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Borçlar Kanunu'nun 138. nci maddesindeki "Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmasından dolayı sözleşmesinin yeni kurallara uyarlanması isteme" talebiyle yapılan başvuruya ilişkin 'ihtiyati tedbir' talebini yerinde görmeyerek reddetti.
Davacı restoran sahibinin avukatı Göçüm bu kararı, Bursa Bölge Adliyesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi'nde istinafa götürdü. Daire, yapılan yargılama sonunda taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi sırasında yaşanan pandemi sürecinin öngörülemeyen bir durum ve ihtiyati tedbir kararı verilmemesi halinde ciddi bir zarar oluşturacağını (temerrüt nedeniyle tahliye gibi) belirterek, kira bedelinin yüzde 50 oranında azaltılarak, 11 bin 500 TL'ye düşürülmesine karar verdi. Hürriyet'in haberine göre Bursa BAM, tedbir talebinin 28 Eylül 2020'de kabulüne karar verdi. Restoran sahibi kiralarını yüzde 50 indirimli ödemeye başladı.
BAŞVURUDA BULUNULDU
Ankara BAM 15. Hukuk Dairesi'nden ise 12 Ocak'ta tam tersi bir karar çıktı. Ankara BAM, bu konuda 'tedbir kararı' verilemeyeceğine hükmetti. İki BAM kararı arasındaki karar çelişki doğurdu. Göçüm, Yargıtay süreci ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: