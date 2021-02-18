E-devlet şifresi eve gelecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, Ankara'nın ardından İstanbul'da da başladığını söyledi. Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebinin PTT AŞ'ye iletildiğini, PTT kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini belirterek, vatandaşın, şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı giriş sayfasına aktivasyon için T.C. Kimlik Numarasını ve beraberinde istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirdiğini bildirdi.
- Ekonomi
- 18.02.2021 Gazete