Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    E-devlet şifresi eve gelecek

    Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, 'nın ardından 'da da başladığını söyledi.

    E-devlet şifresi eve gelecek
    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, 'nın ardından 'da da başladığını söyledi. Koç, üzerinden yapılan şifre talebinin 'ye iletildiğini, kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini belirterek, vatandaşın, şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı giriş sayfasına aktivasyon için T.C. Kimlik Numarasını ve beraberinde istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirdiğini bildirdi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi E-devlet şifresi eve gelecek