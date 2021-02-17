17 Şubat Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kordsa Teknik Tekstil 25,96 24,12 7,63 Ford Otosan 167,20 157,20 6,36 Türk Traktör 214,90 202,20 6,28 Hektaş 28,58 27,08 5,54 Sasa Polyester 42,80 41,18 3,93 Bera Holding 28,16 27,10 3,91 Halkbank 5,43 5,25 3,43 Net Holding 4,38 4,24 3,30 Karsan Otomotiv 5,05 4,91 2,85 Vestel 29,24 28,46 2,74 Tofaş Oto Fabrikası 36,66 35,70 2,69 Otokar 388,00 379,00 2,37 İş Yatırım Menkul Değerler 20,32 19,87 2,26 GSD Holding 2,69 2,64 1,89 Migros Ticaret 44,70 43,88 1,87 Pınar Süt 26,86 26,50 1,36 Doğuş Otomotiv 36,38 35,96 1,17 Halk GMYO 3,61 3,57 1,12 Deva Holding 34,82 34,44 1,10 Kartonsan 78,25 77,40 1,10

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özak GMYO 5,66 5,89 -3,90 İndeks Bilgisayar 20,98 21,58 -2,78 MLP Sağlık 24,54 25,18 -2,54 Koza Madencilik 19,62 20,10 -2,39 Çemtaş 17,28 17,70 -2,37 Yataş 16,99 17,40 -2,36 Brisa 27,08 27,68 -2,17 Gübre Fabrikaları 76,30 77,90 -2,05 Alarko Holding 11,44 11,66 -1,89 Good-Year 9,37 9,55 -1,88 Garanti Bankası 9,56 9,74 -1,85 Netaş Telekomünikasyon 33,78 34,38 -1,75 Ege Gübre 226,50 230,50 -1,74 Akbank 6,40 6,51 -1,69 Bagfaş 27,22 27,68 -1,66 İpek Doğal Enerji 16,30 16,56 -1,57 Coca Cola İçecek 80,15 81,30 -1,41 İş Bankası (C) 6,31 6,40 -1,41 Anadolu Efes 25,60 25,94 -1,31 Borusan Mannesmann 31,86 32,26 -1,24

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: