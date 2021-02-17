17 Şubat Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,96
|24,12
|7,63
|Ford Otosan
|167,20
|157,20
|6,36
|Türk Traktör
|214,90
|202,20
|6,28
|Hektaş
|28,58
|27,08
|5,54
|Sasa Polyester
|42,80
|41,18
|3,93
|Bera Holding
|28,16
|27,10
|3,91
|Halkbank
|5,43
|5,25
|3,43
|Net Holding
|4,38
|4,24
|3,30
|Karsan Otomotiv
|5,05
|4,91
|2,85
|Vestel
|29,24
|28,46
|2,74
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,66
|35,70
|2,69
|Otokar
|388,00
|379,00
|2,37
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,32
|19,87
|2,26
|GSD Holding
|2,69
|2,64
|1,89
|Migros Ticaret
|44,70
|43,88
|1,87
|Pınar Süt
|26,86
|26,50
|1,36
|Doğuş Otomotiv
|36,38
|35,96
|1,17
|Halk GMYO
|3,61
|3,57
|1,12
|Deva Holding
|34,82
|34,44
|1,10
|Kartonsan
|78,25
|77,40
|1,10
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özak GMYO
|5,66
|5,89
|-3,90
|İndeks Bilgisayar
|20,98
|21,58
|-2,78
|MLP Sağlık
|24,54
|25,18
|-2,54
|Koza Madencilik
|19,62
|20,10
|-2,39
|Çemtaş
|17,28
|17,70
|-2,37
|Yataş
|16,99
|17,40
|-2,36
|Brisa
|27,08
|27,68
|-2,17
|Gübre Fabrikaları
|76,30
|77,90
|-2,05
|Alarko Holding
|11,44
|11,66
|-1,89
|Good-Year
|9,37
|9,55
|-1,88
|Garanti Bankası
|9,56
|9,74
|-1,85
|Netaş Telekomünikasyon
|33,78
|34,38
|-1,75
|Ege Gübre
|226,50
|230,50
|-1,74
|Akbank
|6,40
|6,51
|-1,69
|Bagfaş
|27,22
|27,68
|-1,66
|İpek Doğal Enerji
|16,30
|16,56
|-1,57
|Coca Cola İçecek
|80,15
|81,30
|-1,41
|İş Bankası (C)
|6,31
|6,40
|-1,41
|Anadolu Efes
|25,60
|25,94
|-1,31
|Borusan Mannesmann
|31,86
|32,26
|-1,24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.545
|0,06
|BIST SINAİ
|2.686
|0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.213
|-0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.141
|2,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.087
|-0,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.139
|0,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.177
|-0,42
|BIST METAL ANA
|4.458
|0,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.938
|2,91
|BIST MADENCİLİK
|2.033
|-0,63
|BIST HİZMETLER
|1.221
|0,14
|BIST ELEKTRİK
|101
|0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|1.675
|0,60
|BIST TURİZM
|403
|-0,87
|BIST TİCARET
|3.526
|0,80
|BIST İLETİŞİM
|423
|-0,98
|BIST SPOR
|954
|0,36
|BIST İNŞAAT
|1.605
|-0,29
|BIST MALİ
|1.636
|-0,34
|BIST BANKA
|1.448
|-1,21
|BIST SİGORTA
|6.720
|-0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.317
|3,83
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.451
|0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|747
|-0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|2.082
|-0,58
|BIST BİLİŞİM
|965
|-0,92
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.334
|0,73