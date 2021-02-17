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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 15:33
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    • 17.02.2021 15:33
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    17 Şubat Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Kordsa Teknik Tekstil hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,63 oranında 25,96'dan yükselerek işlem gördü. 17 Şubat Çarşamba 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? , Uluun hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    17 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kordsa Teknik Tekstil 25,96 24,12 7,63
    Ford Otosan 167,20 157,20 6,36
    Türk Traktör 214,90 202,20 6,28
    Hektaş 28,58 27,08 5,54
    Sasa Polyester 42,80 41,18 3,93
    Bera Holding 28,16 27,10 3,91
    Halkbank 5,43 5,25 3,43
    Net Holding 4,38 4,24 3,30
    Karsan Otomotiv 5,05 4,91 2,85
    Vestel 29,24 28,46 2,74
    Tofaş Oto Fabrikası 36,66 35,70 2,69
    Otokar 388,00 379,00 2,37
    İş Yatırım Menkul Değerler 20,32 19,87 2,26
    GSD Holding 2,69 2,64 1,89
    Migros Ticaret 44,70 43,88 1,87
    Pınar Süt 26,86 26,50 1,36
    Doğuş Otomotiv 36,38 35,96 1,17
    Halk GMYO 3,61 3,57 1,12
    Deva Holding 34,82 34,44 1,10
    Kartonsan 78,25 77,40 1,10

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Özak GMYO 5,66 5,89 -3,90
    İndeks Bilgisayar 20,98 21,58 -2,78
    MLP Sağlık 24,54 25,18 -2,54
    Koza Madencilik 19,62 20,10 -2,39
    Çemtaş 17,28 17,70 -2,37
    Yataş 16,99 17,40 -2,36
    Brisa 27,08 27,68 -2,17
    Gübre Fabrikaları 76,30 77,90 -2,05
    Alarko Holding 11,44 11,66 -1,89
    Good-Year 9,37 9,55 -1,88
    Garanti Bankası 9,56 9,74 -1,85
    Netaş Telekomünikasyon 33,78 34,38 -1,75
    Ege Gübre 226,50 230,50 -1,74
    Akbank 6,40 6,51 -1,69
    Bagfaş 27,22 27,68 -1,66
    İpek Doğal Enerji 16,30 16,56 -1,57
    Coca Cola İçecek 80,15 81,30 -1,41
    İş Bankası (C) 6,31 6,40 -1,41
    Anadolu Efes 25,60 25,94 -1,31
    Borusan Mannesmann 31,86 32,26 -1,24

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 5.545 0,06
    BIST SINAİ 2.686 0,69
    BIST GIDA, İÇECEK 2.213 -0,52
    BIST TEKSTIL, DERİ 1.141 2,06
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.087 -0,14
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.139 0,32
    BIST TAŞ, TOPRAK 2.177 -0,42
    BIST METAL ANA 4.458 0,17
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.938 2,91
    BIST MADENCİLİK 2.033 -0,63
    BIST HİZMETLER 1.221 0,14
    BIST ELEKTRİK 101 0,25
    BIST ULAŞTIRMA 1.675 0,60
    BIST TURİZM 403 -0,87
    BIST TİCARET 3.526 0,80
    BIST İLETİŞİM 423 -0,98
    BIST SPOR 954 0,36
    BIST İNŞAAT 1.605 -0,29
    BIST MALİ 1.636 -0,34
    BIST BANKA 1.448 -1,21
    BIST SİGORTA 6.720 -0,04
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.317 3,83
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.451 0,29
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 747 -0,50
    BIST TEKNOLOJİ 2.082 -0,58
    BIST BİLİŞİM 965 -0,92
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.334 0,73

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    Haberler Ekonomi 17 Şubat Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?