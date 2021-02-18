İç piyasada gram altın 399 liradan, çeyrek altın 658 liradan, Cumhuriyet altını da 2 bin 707 liradan işlem görüyor. Peki dolar fiyatları ne olacak? Capital Economics'in, dolar/TL'nin yıl sonunda olmasını beklediği fiyat da ses getirdi.
Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından kaleme alınan bir değerlendirme yayımladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediğine işaret edilen değerlendirmede, bunun daha da ilerlemesi gerektiği kaydedildi.