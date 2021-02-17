Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri dakika dakika takip edenler son durumu öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. Altın piyasasında, en düşük 401 bin 280 lirayı, en yüksek ise 405 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 642,00 lira, Cumhuriyet altını 2.644,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 398,20 liradan işlem gördü. İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|404,20
|404,40
|398,00
|398,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.664,00
|2.685,00
|2.623,00
|2.644,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|368,60
|372,60
|363,00
|367,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.603,00
|2.623,00
|2.563,00
|2.583,00
|Yarım Ziynet
|1.302,00
|1.312,00
|1.282,00
|1.292,00
|Çeyrek Ziynet
|651,00
|656,00
|641,00
|642,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,53 azalışla 398,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 642,00 lira, Cumhuriyet altını 2.644,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 398,20 liradan işlem gördü.
GRAM ALTIN 400 LİRANIN ALTINI TEST ETTİ
Altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybı hızlanan gram altın, 400 liranın altını test etti.
20 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez 399 liraya gerileyerek 400 liranın altını gören gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 400,5 lirada dengelendi.
Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.