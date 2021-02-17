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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 19:13
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    • 17.02.2021 19:13
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    , tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek ! Hızlıca eriyor! Yazdan bu yana ilk defa...

    nda sert düşüş devam ederken yatırımcılar güncel alış satış fiyatlarına odaklandı. ın ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybı hızlanan gram altın, 400 liranın altını test etti. 20 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez 399 liraya gerileyerek 400 liranın altını gören gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 400,5 lirada dengelendi. 'da ın gramı günü yüzde 1,53 azalışla 398,20 liradan tamamladı. Peki, , tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek İşte fiyatlarda son durum

    Altın fiyatları ne kadar oldu? Yazdan bu yana ilk kez...

    Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri dakika dakika takip edenler son durumu öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. Altın piyasasında, en düşük 401 bin 280 lirayı, en yüksek ise 405 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 642,00 lira, Cumhuriyet altını 2.644,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 398,20 liradan işlem gördü. İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 404,20 404,40 398,00 398,20
    Cumhuriyet Ata Lira 2.664,00 2.685,00 2.623,00 2.644,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 368,60 372,60 363,00 367,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.603,00 2.623,00 2.563,00 2.583,00
    Yarım Ziynet 1.302,00 1.312,00 1.282,00 1.292,00
    Çeyrek Ziynet 651,00 656,00 641,00 642,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,53 azalışla 398,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 642,00 lira, Cumhuriyet altını 2.644,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 398,20 liradan işlem gördü.

    GRAM ALTIN 400 LİRANIN ALTINI TEST ETTİ

    Altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybı hızlanan gram altın, 400 liranın altını test etti.

    20 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez 399 liraya gerileyerek 400 liranın altını gören gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 400,5 lirada dengelendi.

    Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

        Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, son 4 işlem gününde yaklaşık 15 baz puan artarak Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,32'ye ulaştı. Dün 90,1 seviyelerini test dolar endeksi de şu sıralarda 91 seviyelerinde bulunuyor.

        Emtia fiyatlarındaki yükseliş trendinin küresel bazda enflasyonist baskıları artırabileceği endişesinin tahvil faizlerindeki çıkışın ana sebeplerden biri olduğunu belirten analistler, söz konusu harekete paralel artan dolar talebinin de dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi desteklediğini kaydetti.

        Analistler, artan enflasyonist beklentiler ve küresel bazda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında gözlemlenen hızlanmanın yatırımcıları getiri arayışına yönelttiğini ifade etti.

        Analistler, altının ons fiyatının 1.760 desteğini aşağı yönlü kırması halinde 1.720 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, yukarı yönlü hareketlerde ise 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

        Ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" politikalarıyla TL'deki değer kazancının devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun altının gram fiyatını baskılayan en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

        Analistler, dolar kurunda 6,85 seviyesinin önemli destek olduğuna işaret ederek, gram altının 400 lira seviyesinin altında kalması halinde 360-380 lira bölgesini test edebileceğini söyledi.

        ALTININ KİLOGRAMI 404 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 404 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 401 bin 280 lirayı, en yüksek ise 405 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 461 milyon 708 bin 711,46 lira, işlem miktarı ise 1.156,66 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 483 milyon 24 bin 19,20 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.778,80 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.778,80 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9991 lira, satışta 7,0272 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9102 lira, satışta 6,9379 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,47'den, bileşik getirisi de yüzde 14,99'dan gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2030, sterlin/dolar paritesi 1,3840, dolar/yen paritesi de 105,9 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,03 azalarak 63,02 dolardan işlem görüyor.

            EMTİA PİYASALARI

            Başta ABD olmak üzere, birçok ekonomiye ilişkin gelen olumlu verilerin talebi artıracağı beklentisiyle yeniden yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 13 ayın ardından yeniden 64.01 dolar ile 64 doların üstünü test etti.

            ABD'de açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden hızlı olacağına ilişkin umutları artırması, güvenli limandan çıkışları ise artırdı ve altının ons fiyatı 1,774 dolara kadar indi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.33 artışla 63.17 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.15 artışla 60.35 dolar,

            - altın yüzde 0.96 düşüşle 1,778.28 dolar,

            - gümüş yüzde 0.71 düşüşle 27.02 dolar,

            - bakır yüzde 0.38 artışla 8,427.00 dolar,

            - platin yüzde 2.24 düşüşle 1,236.13 dolar,

            - paladyum yüzde 0.69 düşüşle 2,376.87 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 400 liraya, çeyrek altın 674 liraya, Cumhuriyet altını da 2,668 liraya geriledi.

            Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının kayıplarını dördüncü güne taşıdığına işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

            "Altın, satıcılı seyrine dünkü seansta da devam ederken üst üste dördüncü seansı da kırmızıda bıraktığı bir süreci yaşıyor. ABD 10 yıllık getirilerinde 1.3 seviyesinin aşılarak pandemi öncesi seviyelerinin kaydedilmesi, altın üzerindeki baskıyı artıran unsur olarak öne çıkmaya devam ediyor. Ekonomilerde beklenen toparlanma, piyasalardaki risk iştahını artırırken güvenli limanlarda çıkış da sürüyor. Altın, bu durumdan negatif etkilenmeye devam ederken dünkü seansı 1794 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 1.3 kaybı hanesine yazdı.

            "Gümüş de dün satıcılı bir günü yaşayarak, gün içinde 26.83 dolar/ons seviyesine kadar çekilmesine rağmen 27 dolar/onsun üzerinde günü kapatmayı başardı. Ancak seansı 27.23 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, hanesine yüzde 1.3 kaybı yazmış oldu. Diğer taraftan altın gümüş oranında 65 seviyesi seyrediliyor, bu seviye gümüşün altına göre daha iyi bir performans göstereceğini işaret etmeye devam ediyor.

                "Platin, volatilitesi yüksek bir günü geride bırakırken, kazançlarını gün sonuna kadar taşıyamadı. 1339 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak başladığı günü, 1265 dolar/onsla tamamlarken yüzde 3.0 kaybı hanesine yazmış oldu.

                "Paladyum ise diğer kıymetli madenlerden ayrışamayarak kırmızıda bir günü geride bıraktı. 2400 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramayan paladyum, 2389 dolar/onstan tamamladığı günü yüzde 0.5 kayıpla tamamladı.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta hacim açısından toparlanma görülürken, alıcıların iştahının sürmesinden dolayı altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/ons primli işlemler gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,595 kg altın, 1,738 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları! Hızlıca eriyor! Yazdan bu yana ilk defa...