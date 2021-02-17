Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri dakika dakika takip edenler son durumu öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. Altın piyasasında, en düşük 401 bin 280 lirayı, en yüksek ise 405 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 642,00 lira, Cumhuriyet altını 2.644,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 398,20 liradan işlem gördü. İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: