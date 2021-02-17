Private Label (PL) nedir?

Özellikle multibrand perakendecilerin kendileri adına ürettiği veya ürettirdiği ve perakendecinin kendi marka adı veya özel marka adlarıyla satılan ürünlerdir. Perakendeci, sahibi olduğu Private Label'ın ürün geliştirme ve pazarlama süreçlerinin tamamını kendisi yönetir.

Private Label, kalite standardı açısından piyasadaki tanınmış markaların benzer ürünlerinden ayrışma ihtimali en düşük ürün gruplarında kullanılır. Bunun nedeni, ürün maliyetini düşürürken kaliteyi piyasa standardında tutabilmektir. Örneğin standart kalitede bir kaşar peyniri, çöp torbası veya tişört üretip/ürettirip satmak, ortalama bir tüketicinin alım gücü veya tercihi dışında bulunan üst kalite bir ayakkabı veya elektronik ürün üretmeye/satmaya çalışmaktan, fiyat performans dengesi ile tüketiciyi cezbedebilmek açısından çok daha mantıklı.

Bu nedenden ötürü, Private Label markaların en yoğun olarak bulunduğu kategorilerin başını gıda, tekstil, kişisel temizlik ve ev temizliği malzemeleri ve kozmetik ürünleri çekiyor.