Tescilli 700 patentin sahibi

TURKCELL'in Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji'nin, bugüne kadar yaptığı 2 bin 674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700'den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektördeki birinciliğini koruduğu bildirildi. Turkcell Teknoloji, 2020'de 557 ulusal patent başvurusunda bulundu.
'APPLE CAR'DAN KORKMUYORUZ'
APPLE'ın otomotiv piyasasına adım atmaya hazırlanmasının yankıları sürüyor. Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, Apple Car'dan dolayı endişe duymadıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Otomobil endüstrisi tek bir hamlede devralabileceğiniz tipik bir teknoloji sektörü değildir."
LUFTHANSA UÇAK BOYUNU KÜÇÜLTTÜ
Alman havayolu şirketi Lufthansa, daha küçük uçaklara geçmek için düğmeye bastı. Şirket, daha büyük uçaklar için bazı siparişleri daha küçük uzun mesafeli modellerle değiştirmek üzere uçak üreticileriyle görüşüyor. CEO Carsten Spohr, üreticilerin tartışmalarda esneklik gösterdiğini açıkladı. Alman şirketin, 20 Boeing 777X uçağı ve 41 Airbus A350-900 siparişi var.
THY ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer almayı sürdürdü. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 8-14
Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY, günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. THY'yi, 383 uçuşla Air France takip etti.
'APPLE CAR'DAN KORKMUYORUZ'
APPLE'ın otomotiv piyasasına adım atmaya hazırlanmasının yankıları sürüyor. Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, Apple Car'dan dolayı endişe duymadıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Otomobil endüstrisi tek bir hamlede devralabileceğiniz tipik bir teknoloji sektörü değildir."
LUFTHANSA UÇAK BOYUNU KÜÇÜLTTÜ
Alman havayolu şirketi Lufthansa, daha küçük uçaklara geçmek için düğmeye bastı. Şirket, daha büyük uçaklar için bazı siparişleri daha küçük uzun mesafeli modellerle değiştirmek üzere uçak üreticileriyle görüşüyor. CEO Carsten Spohr, üreticilerin tartışmalarda esneklik gösterdiğini açıkladı. Alman şirketin, 20 Boeing 777X uçağı ve 41 Airbus A350-900 siparişi var.
THY ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer almayı sürdürdü. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 8-14
Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY, günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. THY'yi, 383 uçuşla Air France takip etti.