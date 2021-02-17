Özel okuldan ücret iadesi

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Kentte çocuğu özel okula devameden İ.A., 2019-2020 eğitim öğretimdöneminde okullabedellieğitim sözleşmesi imzaladığı ancak salgınnedeniyle belirtilen şartlarda hizmetalamadığı şikayetiyle hakem heyetinebaşvurdu. Heyet, başvuru sahibinintalebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369liranın iadesine karar verdi.heyetin detaylı inceleme sonucu, salgınnedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktanverilebildiğini saptadığını, buna görehesaplama yaptığını belirtti.