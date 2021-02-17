Özel okuldan ücret iadesi

Kentte çocuğu özel okula devam eden İ.A., 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okulla 29 bin lira bedelli eğitim sözleşmesi imzaladığı ancak salgın nedeniyle belirtilen şartlarda hizmet alamadığı şikayetiyle hakem heyetine başvurdu. Heyet, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369 liranın iadesine karar verdi.
TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, heyetin detaylı inceleme sonucu, salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirtti.
TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, heyetin detaylı inceleme sonucu, salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirtti.