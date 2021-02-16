O belgeyle başvurmak yeter! 24 ay maaş ve 22 bin lira üzeri ödeme yapılıyor! İşte başvuru detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),çalışamayacak durumda olan sigortalılara malûl aylığı, engelli aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri adı altında aylık ve gelir bağlıyor. Bunlar birbirine karıştırılabiliyor. Çalışırken hastalanan ve çalışma gücünü kaybeden sigortalılara malûl aylığı bağlanır. SGK, hastalık türlerine göre önce 12 ay ile 24 ay arasında değişen sürelerde malûl aylığı bağlıyor. Tedavi sonrasında çalışma gücünde kayıp oranı yüzde 60'ın üzerinde olursa, bu durum devam ettiği sürece malûl aylığı bağlanır.
BAKIMA MUHTAÇSA
Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malül kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.
EKSİK GÜN BORÇLANMA İLE TAMAMLANABİLİYOR
Prim günü 1800'ün altında olanlar, eğer varsa borçlanabilecekleri günleri borçlanmak suretiyle eksik günlerini tamamlayabiliyor. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları süreleri ve ücretsiz izin günlerini borçlanabiliyor.