Binlerce restoran, kafe ve lokantanın beklediği normalleşme için ortaya çıkan formül büyük destek gördü. Mart ayı ile birlikte kısmen normalleşmenin olma ihtimaline bile sevindiklerini söyleyen esnaf, "Çoğumuzu paket servis kurtarmıyor. Ancak bu formül ile bir nebze de olsa açılarak iş yapabiliriz" dedi.
DAHA AZ MASA
Formüle göre müşteriler lokanta ve kafelerde 45 dakikadan fazla duramayacak. Ayrıca lokantanın büyüklüğüne göre masa sayıları da düşürülecek. İç mekanlarda yüzde 30, dış mekanlarda ise yüzde 50 kuralı uygulanacak. Yani içeride 10 masadan sadece 3'ü dolu olurken, dışarda 10 masadan 5'inde oturulabilecek. Ayrıca girişlerde HES kodu da kontrol edilecek. Esnaf, bu sistem ile hem mesafenin korunacağını hem de servisin olacağını belirtiyor. Vatandaşın da kurallara uyması bekleniyor.
RAKAMLARLA YEME-İÇME SEKTÖRÜ
✖ Doğrudan çalışan sayısı: 2 MİLYON KİŞİ
✖ 2019 yılı toplam ciro: 135 MİLYAR TL