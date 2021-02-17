





DAHA AZ MASA

Formüle göre müşteriler lokanta ve kafelerde 45 dakikadan fazla duramayacak. Ayrıca lokantanın büyüklüğüne göre masa sayıları da düşürülecek. İç mekanlarda yüzde 30, dış mekanlarda ise yüzde 50 kuralı uygulanacak. Yani içeride 10 masadan sadece 3'ü dolu olurken, dışarda 10 masadan 5'inde oturulabilecek. Ayrıca girişlerde HES kodu da kontrol edilecek. Esnaf, bu sistem ile hem mesafenin korunacağını hem de servisin olacağını belirtiyor. Vatandaşın da kurallara uyması bekleniyor.