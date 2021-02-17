Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri ve ülke gündemindeki diğer gelişmeler hakkında görüştü. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu ve çiftçilere müjdeyi verdi. Peki, gübre desteği ne kadar oldu? Mazot, buğday, arpa, çavdar, yulaf desteği kaç lira oldu? İşte detaylar...

GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz."