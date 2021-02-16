2 ay daha… Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği her ay düzenli olarak veriliyor. İşsizlik maaşı ödemesi ile aynı güne denk getirilen Kısa Çalışma Ödeneği genelde her ayın ilk haftası ve 5'inde veriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada IBAN bilgisi olmayan ya da eksik bilgisi bulunan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağı paylaşılıyor.

Bu nedenle şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi için yine 5 şubatta verilmesi öngörülüyordu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin 5 şubatta verilmesi kararlaştırıldı. Mart ayında da yine aynı tarihte verilmesi bekleniyor.