2 ay daha… Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneklerinin 2 ay daha uzatılması gündemde. Yaklaşık 10 aydır devam eden ödeneği her ay binlerce işçi alabiliyor. İşletmeler ödeneklere başvuruyor ve çalışanlar bu ödeneği alarak kısa çalışma kapsamına giriyor. Ancak sürenin uzatılıp uzatılmayacağı da merak konusu oldu. Peki kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti.
Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLİYOR?
Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği her ay düzenli olarak veriliyor. İşsizlik maaşı ödemesi ile aynı güne denk getirilen Kısa Çalışma Ödeneği genelde her ayın ilk haftası ve 5'inde veriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada IBAN bilgisi olmayan ya da eksik bilgisi bulunan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağı paylaşılıyor.
Bu nedenle şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi için yine 5 şubatta verilmesi öngörülüyordu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin 5 şubatta verilmesi kararlaştırıldı. Mart ayında da yine aynı tarihte verilmesi bekleniyor.