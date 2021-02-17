Pandeminin küresel ekonomilerde yarattığı büyük dalgalanmanın etkisiyle tarihi zirvelere kadar çıkan döviz kurları son dönemde düşmeye başlayınca vatandaşın da gözü fiyat artışlarına çevrildi.
Dolardaki artışı anında fiyatlarına yansıtan birçok sektörün dövizdeki düşüşü fiyatlarına aynı hızda yansıtıp yansıtmayacağı merak ediliyor. Otomotivden beyaz eşyaya, telefondan televizyona, pirinçten ayçiçek yağına hemen tüm kalemlerde indirim beklentisi artmış durumda. Söz konusu beklenti tüm sektörlerin de gündeminde. SABAH, dövizde yaşanan büyük düşüşün cüzdana ne oranda yansıyacağını araştırdı.
YÜZDE 20 İNDİRİM MÜMKÜN
Kurdaki gerilemeyle birlikte gözler yükselişin en fazla hissedildiği mobil iletişim araçlarına çevrildi. Direkt olarak ithalata bağlı bir sektör olarak kurdaki gerilemeyi olumlu bulduklarını söyleyen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Mustafa Kemal Turnacı, fiyatlarda indirimin mümkün olacağını söyledi. Firmaların ithalat yaparken bankalarla belli bir kur üzerinden anlaşma yaptığını söyleyen Turnacı, "Bu anlaşmaların süresi 3 ay da bir yıl da olabilir. Asıl bu süreler bittiğinde yeni siparişlerde bu kurdaki düşüş hissedilecektir. Bizim sektöre yönelik yapılacak vergi düzenlemesi ile mobil araçlarda yüzde 20'ye varan bir indirim söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Böylelikle fiyatlar makul seviyeye gelir."