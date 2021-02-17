



OTOMOTİVDE FİYATLAR ARTMAZ

Kurdaki gerilemeyle birlikte gözlerin çevrildiği sektörlerden biri de otomotiv... Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Sektörde 50'ye yakın marka, 280 modelle hizmet veriyor. Dolayısıyla burada büyük bir rekabet söz konusu. Birkaç 100 TL'lik fark için tüketici başka markayı tercih edebiliyor. Yani fiyatta yoğun bir rekabet yaşanıyor. Bu nedenle herkes fiyatını en düşükte tutmak için ciddi analizler yapıyor. Kurlar böyle devam ederse önümüzdeki dönemde firmalar ya faizdeki yükselişi tüketiciye yansıtmamak için faiz kampanyaları yapabilir ya da liste fiyatlarında indirime gidebilirler" değerlendirmesini yaptı. Sektörün hiçbir zaman kurdaki yükselişi aynı oranda fiyatlarına yansıtmadığını söyleyen Şahsuvaroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da, "Yeni kurla gümrüklenecek araçlar için elbette bu düşüş önemli. Kurun gerilemesiyle en azından fiyatlarda artış olmayacağını öngörebilirim, bunu da çok önemli buluyorum" dedi. Şahsuvaroğlu, sektörde verilen faiz desteklerinin de araç başına 6-7 bin lirayı bulduğuna işaret etti.