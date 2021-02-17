Böylece, JPMorgan Chase, Bank of Amerika ve Citigroup gibi devleri piyasa değerine göre en iyi varlıklar listesinde geride bırakarak, dokuzuncu sıraya yerleşti. Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, Pazartesi günü de ilk kez 1.5 trilyon dolar sınırını da aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 24 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 505.26 milyar dolardan, 1 trilyon 481.58 milyar dolara geriledi.