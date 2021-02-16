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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 23:57
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    • 16.02.2021 23:57
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    : Kamu ve özel bankaların ! öncesi gözler onda!

    Bankaların güncel vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kolay hakkında sorgulama yapan ve acil nakit ihtiyacı bulunan kişiler oranları hakkında araştırma yapıyor. yapmak isteyenlerin öncesinde mutlaka kredi faiz oranlarını incelemelidir. Böylelikle size uygun faiz oranından faydalanabiliyorsunuz. Ancak krediyi alabilmek için kredi notunuzun da uygun olması gerekmektedir.

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    Kredi veren bankalar: Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları!

    Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Kredi veren bankalar araştırması yapan vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak istiyor ve faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kamu ve özel bankalar; hazırladığı uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç, taşıt, konut kredi paketleri sunuyor. Kredi notunuza göre vade farkınız ve alabileceğiniz miktar değişiklik gösteriyor.

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.60
    Sıfır taşıt kredisi: 1.58
    2. el taşıt kredisi: 1.6
    Konut kredisi: 1.42

    GARANTİ BBVA

    Taşıt kredisi: 1.49 (0 km)
    İhtiyaç kredisi: 1.49
    Konut kredisi: 1.41

        ZİRAAT BANKASI

        Tüketici kredisi: 1.64
        Taşıt kredisi: 1.64
        Konut kredisi: 1.47

        AKBANK

        Konut kredisi: 1.35
        Taşıt kredisi: 1.45
        İhtiyaç kredisi: 1.96

        VAKIFBANK

        İhtiyaç kredisi 1.62
        Konut Kredisi: 1.40

            TEB

            Taşıt kredisi: 1.49
            Konut kredisi: 1.40
            İhtiyaç kredisi: 1.45

            YAPI KREDİ

            Konut kredisi: 1.39'dan başlıyor
            Taşıt kredisi: Otomobil markasına göre değişim gösteriyor.


            İhtiyaç kredisi: 1.79'dan başlıyor.
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            Haberler Ekonomi Kredi veren bankalar: Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları! Kredi başvurusu öncesi gözler onda!