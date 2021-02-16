Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Kredi veren bankalar araştırması yapan vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak istiyor ve faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kamu ve özel bankalar; hazırladığı uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç, taşıt, konut kredi paketleri sunuyor. Kredi notunuza göre vade farkınız ve alabileceğiniz miktar değişiklik gösteriyor.
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.60
Sıfır taşıt kredisi: 1.58
2. el taşıt kredisi: 1.6
Konut kredisi: 1.42
GARANTİ BBVA
Taşıt kredisi: 1.49 (0 km)
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.41