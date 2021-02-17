Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu.
OCAK AYINDA 103 MİLYAR TL TUTARINDA KARTLI ÖDEME YAPILDI
BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 86,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 15,6 milyar TL'sinde banka kartları, 1,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 13, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 145 olarak gerçekleşti.
KARTLARLA YAPILAN ÖDEMELERDE EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRONİK EŞYA SEKTÖRÜNDE GÖRÜLDÜ
Ocak ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde 65 artış ve 7,8 milyar TL'lik ödeme ile elektronik eşya sektöründe olduğu görülüyor. Elektronik eşya sektörünü sırasıyla, yüzde 50 artış ve 4,5 milyar TL'lik ödeme ile yapı malzemeleri, yüzde 42 artış ve 31,7 milyar TL'lik ödeme ile market-gıda, yüzde 25 artış ve 1 milyar TL'lik ödeme ile bireysel emeklilik, yüzde 22 artış ve 5,5 milyar TL'lik ödeme ile de kamu-vergi ödemeleri sektörleri takip ediyor.
KARTLARLA YAPILAN KAMU-VERGİ ÖDEMELERİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 22 ARTARAK 5,5 MİLYAR TL OLDU
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidinin de ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlı ödeme tutarı 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti.