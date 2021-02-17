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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 13:23
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    • 17.02.2021 13:23
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    Borsa günün ilk yarısında yükseldi | İşte 17 Şubat Çarşamba BIST 100 son durum

    Haftanın üçüncü işlem gününde günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak yükseldi. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Analistler, emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin enflasyonist baskıları artırabileceği ve dünya genelinde beklentilerden önce faiz artışları olabileceği ihtimalinin küresel piyasalarda fiyatlanmaya çalışıldığını, bu nedenle oynaklığın arttığını söyledi.

    AA
    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak 1.546,37 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,55 puan artışla 1.546,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,97 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

    Analistler, emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin enflasyonist baskıları artırabileceği ve dünya genelinde beklentilerden önce faiz artışları olabileceği ihtimalinin küresel piyasalarda fiyatlanmaya çalışıldığını, bu nedenle oynaklığın arttığını söyledi.

    ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini aktaran analistler, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının öneminin arttığını vurguladı.

    Bugün ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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    Haberler Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi | İşte 17 Şubat Çarşamba BIST 100 son durum