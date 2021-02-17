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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 16:50
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    • 17.02.2021 16:50
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    17 Şubat 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası" fonları oldu. Peki, 17 Şubat 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    17 Şubat BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046166 0,10
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,031409 0,08
    Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,043150 0,07
    ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020997 0,07
    NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,074623 0,06
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052509 0,48
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013664 0,89
    VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022316 0,10
    Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016974 0,09
    HEM Temkinli Değişken EYF 0,017102 0,06
    VEM Temkinli Değişken EYF 0,030654 0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013449 0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071545 0,07
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028863 0,06
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,072639 0,05
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026132 0,05
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072433 0,05

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,132768 -0,96
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,049166 -0,92
    Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,131988 -0,91
    Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,090439 -0,90
    AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,097646 -0,88
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009976 -0,97
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018412 -0,89
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021737 -0,44
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010078 -0,29
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010068 -0,25
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,085414 -1,70
    Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,142053 -1,67
    Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032593 -1,65
    Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,170122 -1,63
    Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,192675 -1,63
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,021447 -1,20
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,089691 -1,18
    NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017034 -1,15
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020651 -1,13
    Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,159291 -1,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047945 -1,06
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067818 -0,98
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026442 -0,83
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040734 -0,79
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028310 -0,78
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,044990 -0,52
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042531 -0,51
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,026365 -0,51
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,042522 -0,51
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043578 -0,51

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    Haberler Ekonomi 17 Şubat 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?