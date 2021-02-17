17 Şubat 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046166
|0,10
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031409
|0,08
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043150
|0,07
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020997
|0,07
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,074623
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052509
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013664
|0,89
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022316
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,016974
|0,09
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,017102
|0,06
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,030654
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013449
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071545
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028863
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072639
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026132
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072433
|0,05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,132768
|-0,96
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,049166
|-0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,131988
|-0,91
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,090439
|-0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,097646
|-0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009976
|-0,97
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018412
|-0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021737
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010078
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010068
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,085414
|-1,70
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,142053
|-1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032593
|-1,65
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,170122
|-1,63
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,192675
|-1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,021447
|-1,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089691
|-1,18
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017034
|-1,15
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020651
|-1,13
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,159291
|-1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047945
|-1,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067818
|-0,98
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026442
|-0,83
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040734
|-0,79
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028310
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044990
|-0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,042531
|-0,51
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026365
|-0,51
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,042522
|-0,51
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,043578
|-0,51