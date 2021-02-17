17 Şubat 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046166 0,10 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,031409 0,08 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,043150 0,07 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020997 0,07 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,074623 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052509 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013664 0,89 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022316 0,10 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016974 0,09 HEM Temkinli Değişken EYF 0,017102 0,06 VEM Temkinli Değişken EYF 0,030654 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013449 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071545 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028863 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,072639 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026132 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072433 0,05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: