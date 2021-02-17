Alışverişte sınır yok! Bu haberi okumadan yurt dışından ürün satın almayın...





15 BİN TL YERİNE 650 TL

Amerikadaniste kurucu ortağı Seyfi Erol da pandemide hizmet vermeyi sürdürdüklerini kaydederek, "2020'nin ikinci çeyreğinde dönemsel yavaşlamalar olsa da yılın son çeyreğinde, çok hızlı bir toparlanma ve ivmelenme yaşadık. Bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 70 büyüme ile yılı kapattık" şeklinde konuştu. ABD'de gerçek bir indirim fırsatı ile alışveriş yapılabildiğini ifade eden Erol, şunları söyledi: "Örneğin en son bir kampanya döneminde dünyaca ünlü bir tasarımcının çantası 15 bin lira yerine 650 liraya satıldı. Moda her zaman en çok talep gören kategori. Anneçocuk ürünlerine de büyük bir talep görüyoruz. Teknoloji ve hobi ürünleri özel günlerde en çok sipariş verilen ürünler arasında. Bu sene özellikle akıllı robotlar, spor ekipmanları, eğitici oyuncaklar ve mutfak gereçlerine olan ilgi de büyük oldu."