Alışverişte sınır yok! Bu haberi okumadan yurt dışından ürün satın almayın...

Pandemi döneminde alışverişler sanal ortama taşındı, e-ticaret rekor kırdı. Ancak alışverişler sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da yapılıyor. Pek çok kişi dünyanın farklı noktalarından istedikleri ürünleri almak için internette dolaşıyor.
Özellikle Türkiye'de bulunmayan ürünler veya ABD'de meşhur indirim dönemlerini kaçırmak istemeyen tüketiciler, bu hizmeti sağlayan alışveriş sitelerine yöneldi. "ABD'den ürünü nasıl getireceğim?" diye düşünmek de artık sona erdi. ABD'deki alışveriş siteleri doğrudan ürün satışı yapmıyor. Firmalar, satıcı ile alıcı arasında bir köprü oluşturarak kullanıcıların satın almak istedikleri ürünü hızlı kargo yolu ile Türkiye'deki adreslere ulaştırıyor. Firmalar talepten, tüketiciler ise istedikleri ürünlere ulaşmaktan memnun. Piyasadaki girişimcilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
KONTROLÜ YAPILIYOR
Para dergisine konuşan Amerikadanalisveris. com'un kurucu ortağı Emre Can, "Üyelerimizin Amerika ofisine gelen paketlerini teslim aldığımızda fotoğraflarını çekiyor ve kontrolünü yapıyoruz. Üründe hasar varsa üyemizi bilgilendiriyoruz. Herhangi bir sebepten iade etmek istediği bir ürün varsa yardımcı oluyoruz" dedi. Koleksiyonerlerin model araba ve plak tercih ettiğini, otomobil tutkunlarının çeşitli aksesuarlar ya da yedek parçaları talep ettiğini anlatan Can, ayrıca kıyafet ve ayakkabı getirdiklerini söyledi.