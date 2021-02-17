Vatandaş allak bullak olmuştu! Borcu olana iyi haber! Yüzde 50'si siliniyor, 14 gün süre...





36 ayda tamamlanacak



Taksiti seçen vatandaşlar borcunu 2'şer ay arayla 18 taksitte yani 36 ayda ödeyebilecek. Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin 'süresinde' ödenmesi gerekiyor. İlk 2 taksitten sonra ise bir takvim yılında 2 taksit eğer süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse, kanundan yararlanmaya devam edilebilecek. Örneğin, 2021 için mayıs ve temmuz aylarındaki taksitlerini ödeyemeyen kişi, Aralık 2021'in sonuna kadar bu 2 taksidi de gecikilen her ayın faizi eklenerek ödemek zorunda.