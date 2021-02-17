Vatandaş allak bullak olmuştu! Borcu olana iyi haber! Yüzde 50'si siliniyor, 14 gün süre... İlk iki taksitin zamanında ödenmesi büyük avantaj sağlıyor. 36 ay vade imkanı sunuluyor. Borç, ilk taksit süresinde peşin ödenirse enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. Taksiti seçenler, ilk taksiti ödedikten sonra ikinci taksit süresinde kalan borcun tamamını ödemek isterse, enflasyon farkının yüzde 50'si siliniyor.
14 gün süre var
Vergi ve belediye borçları için ilk taksit 1 Mart'a (son gün olan 28 Şubat Pazar'a denk geldiği için) kadar yatırılacak. Yani son 14 gün. SGK borçlarının tamamı veya ilk taksiti de 31 Mart'a (dahil) kadar ödenecek. Yapılandırma kapsamında alacaklar gecikme cezası ve zammı yerine, aylık yüzde 0.35 enflasyona göre güncelleniyor. Borç, ilk taksit süresinde peşin ödenirse enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. Taksiti seçenler, ilk taksiti ödedikten sonra ikinci taksit süresinde kalan borcun tamamını ödemek isterse, enflasyon farkının yüzde 50'si siliniyor.
36 ayda tamamlanacak
Taksiti seçen vatandaşlar borcunu 2'şer ay arayla 18 taksitte yani 36 ayda ödeyebilecek. Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin 'süresinde' ödenmesi gerekiyor. İlk 2 taksitten sonra ise bir takvim yılında 2 taksit eğer süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse, kanundan yararlanmaya devam edilebilecek. Örneğin, 2021 için mayıs ve temmuz aylarındaki taksitlerini ödeyemeyen kişi, Aralık 2021'in sonuna kadar bu 2 taksidi de gecikilen her ayın faizi eklenerek ödemek zorunda.