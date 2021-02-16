TASARRUF İMKANI

Böylece 25 milyona yakın tüketici, elektrik tedarikçisini değiştirerek, daha ucuz elektrik kullanabilecek, dolayısıyla tasarruf edebilecek. Serbest tüketici uygulaması olarak bilinen uygulamayla EPDK'nın belirlediği limitler dahilinde elektrik tüketimi olan herkes, elektrik tedarikçisini değiştirme ve ucuz elektrik kullanma hakkına sahip. EPDK, yıllık 2 bin kilovatsaat olan tüketici limitini de 2019'da 1600 kilovatsaat olarak belirlemişti. 2020 için ise serbest tüketici limitini 1400 kilovatsaate (kWh) düşürdü.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır.

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler