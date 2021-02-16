Türkiye'de otomobil fiyatları yüksek kur, koronavirüsün getirdiği ek maliyetler, artan talep ve vergiler nedeniyle bir hayli yükselmişti. Sıfır otomobilde yaşanan bu durum, ikinci ele de talep ve fiyat artışı olarak yansımıştı.
Otomobil 2020'de önemli bir yatırım aracı haline dönüşmüştü. 2021'in ilk çeyreğinde doların hızla aşağı yönlü seyredişi, tüketicide 'otomobil fiyatları da aynı hızla inecek' düşüncesi yarattı. Ancak sektör temsilcileri fiyat düşüşünün hemen olmayacağını söylüyor.
STOK YÜKSEK KURDAN
Geçtiğimiz sene yaşanan yüksek talebe otomotiv firmalarının tedarik konusunda yetişememesi bazı sıkıntıları beraberinde getirmişti. Aralık ayından bu yana firmalar bu sorunu yaşamamak için stoklu ilerlemeye çalıştıklarını vurguluyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Üreticiler de kapasite kullanımını arttırarak talebe karşılık veriyor.