Ek iş arayanlar dikkat! Onu getirin tane başına 5 TL para kazanın! Binlerce getiren var! İşte başvuru şartları

Tarım Bakanlığı, Balon Balığının denizlere, diğer balıklara verdiği zararla mücadele için balon balığı avlayana ödül veriyor. Kuyruk başına balıkçılara 5 lira ödeme yapılacağının açıklanmasının ardından binlerce kuyruğun geldiğini söyleyen Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, "Son birkaç yıldır da Akdeniz kıyılarında görülüyor. Özellikle balon balığı zehirlenmelere ve ölümlere neden oluyor. Bu amaçla bakanlığımız balon balığının avcılığıyla ilgili bir destekleme tebliği yayınladı. Aralık ayında yürürlüğe girmişti, biz de tüm balıkçılarımıza duyurmuştuk. Bu kapsamda da 15 balıkçımızdan 4 bin 66 adet balon balığı kuyruğu geldi. Bunların da desteklemesini yapıyoruz. Bakanlık olarak tane başına 5 TL destek veriyoruz" dedi.