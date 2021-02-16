Ek iş arayanlar dikkat! Onu getirin tane başına 5 TL para kazanın! Binlerce getiren var! İşte başvuru şartları

Tarım Bakanlığı, Balon Balığının denizlere, diğer balıklara verdiği zararla mücadele için balon balığı avlayana ödül veriyor. Kuyruk başına balıkçılara 5 lira ödeme yapılacağının açıklanmasının ardından binlerce kuyruğun geldiğini söyleyen Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, "Son birkaç yıldır da Akdeniz kıyılarında görülüyor. Özellikle balon balığı zehirlenmelere ve ölümlere neden oluyor. Bu amaçla bakanlığımız balon balığının avcılığıyla ilgili bir destekleme tebliği yayınladı. Aralık ayında yürürlüğe girmişti, biz de tüm balıkçılarımıza duyurmuştuk. Bu kapsamda da 15 balıkçımızdan 4 bin 66 adet balon balığı kuyruğu geldi. Bunların da desteklemesini yapıyoruz. Bakanlık olarak tane başına 5 TL destek veriyoruz" dedi.
Balon Balığı, ılıman denizlerde yaşayan bir balıktürüdür.
Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Halk dilinde "balon balığı" olarak bilinir. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar. Nisan – Mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acısu bölgelerine sokulup Temmuz – Eylül arasında üreme yapar. 10 – 20 000 yumurta döker. Yavrular önce planktonlarla daha sonra omurgasızlarla beslenir. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır. Eti zehirlidir. İşgalci bir balıktır. Bazı türleri yerli balıkların neslini tehdit eder. Oltaları kopardığı için balıkçıların en kötü kabusudur.
Balon balıklarının yayılmasıyla yapılan bilimsel araştırmalar balon balıklarının tetrodotoksin (TTX) adı verilen bir nörotoksin içerdiğini göstermiştir. TTX güçlü denizel kaynaklı organik zehirdir. Balon balıklarının riskleri nedeniyle ülkemizde 2 türünün Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus karaya çıkarılması ve satılması yasaklanmıştır.