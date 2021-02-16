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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 08:30
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    • 16.02.2021 08:30
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    Faturalar sorun olmaktan çıkıyor herkesin faturasını devlet ödeyecek! 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor!

    Faturalar sorun olmaktan çıkıyor herkesin faturasını devlet ödeyecek! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere düzenli para yardımı ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bu ödemeler arasında en çok başvuru yapılanlardan biri de elektrik faturası desteği para yardımı olarak öne çıkıyor. Başvuran vatandaşar için aylık 118 liraya kadar olan elektrik faturalarınını ödemesi yapılıyor. Cihaza başlı yaşayan hastalar için ödenen elektrik urası desteği ise 200 lira. Her ay 'den nakit veriliyor. Dar gelirliye elektrik müjdesi! Devletin sağladığı en önemli desteklerden olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aylık elektrik yardımı geliyor.

    takvim.com.tr
    Faturalar sorun olmaktan çıkıyor herkesin faturasını devlet ödeyecek!

    Elektrik faturalarının 118 liralık kısmı devlet tarafından ödeniyor. Dar gelirli vatandaşlara fatura desteği sağlanıyor. Başvuranların elektrik faturaları devlet tarafından ödeniyor. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor. 'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği' uygulaması 1 Mart 2019 tarihinde başlamıştı. 2021'de de devam eden uygulama kapsamında 2 milyondan fazla hanede, her ay ortalama 118 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor. Bu kişilerin herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek yoktur. Sadece elektrik faturası ödemelerini PTT şubeleri üzerinden yapmaları yeterlidir. Kişi faturasını öderken söz konusu destek tutarı faturasının tutarından düşülmekte, kalan miktar varsa bu tutar tahsil edilmektedir.


    Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor. Buna göre;

    1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (59.25 TL)

    3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (79 TL)

    4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (98.75 TL)

    5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (118.50 TL)



    Gelir şartı ne?

    Hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 'evde bakım yardımı' almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor.



        BAŞVURU NEREYE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Başvurular, mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.

        ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLİR?

        Elektrik parası yardımı her ay düzenli olarak veriliyor. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 118 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz.



        PTT ELEKTRİK YARDIMI SORGULAMA

        Söz konusu yardım için sorgulama e devlet üzerinden yapılabiliyor.

        Bunun için TC Kimlik Numarası ve E Devlet Şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazmanın yeterli olacaktır.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım bilgileri sorgulama bölümünde destek alan kişilere yapılacak olan ödemeler yer almaktadır.

        ELEKTRİK FATURASI YARDIMI DESTEĞİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR, DESTEK PARASI NASIL ALINIR?

        Bu kişilerin herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek yoktur. Sadece elektrik faturası ödemelerini PTT şubeleri üzerinden yapmaları yeterlidir. Kişi faturasını öderken söz konusu destek tutarı faturasının tutarından düşülmekte, kalan miktar varsa bu tutar tahsil edilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Faturalar sorun olmaktan çıkıyor herkesin faturasını devlet ödeyecek! 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor!