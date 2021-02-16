Pandemi havacılık sektörünü 25 yıl geriye götürdü: 1995’teki trafik düzeylerine döndü

Coronavirüs, havacılık sektörünü sarstı. Havalimanları Avrupa Konseyi'nin (ACI Europe) 2020 yılı trafik raporu, Avrupa'daki havalimanlarının uğradığı yıkımı ortaya koydu.
Avrupa havalimanları, 2020'de bir önceki yıla göre 1.7 milyar yolcu kaybetti. Yüzde 70'lik düşüş oldu. Avrupa havalimanları yolcu yönünden 1995'teki trafik düzeylerine döndü. Çeyrek asırlık kayıp yaşandı. Türk ve Rus havalimanları, bu dönemde öne çıktı.
ZARAR 56.2 MİLYAR EURO
AVRUPALI havayolları, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları 56.2 milyar euro zarar etti.