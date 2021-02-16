Pandemi havacılık sektörünü 25 yıl geriye götürdü: 1995’teki trafik düzeylerine döndü

Avrupa havalimanları, 2020'de bir önceki yıla göre 1.7 milyar yolcu kaybetti. Yüzde 70'lik düşüş oldu. Avrupa havalimanları yolcu yönünden 1995'teki trafik düzeylerine döndü. Çeyrek asırlık kayıp yaşandı. Türk ve Rus havalimanları, bu dönemde öne çıktı.