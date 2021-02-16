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    Pandemi havacılık sektörünü 25 yıl geriye götürdü: 1995’teki trafik düzeylerine döndü

    Coronavirüs, havacılık sektörünü sarstı. Havalimanları Konseyi'nin () 2020 yılı trafik raporu, Avrupa'daki havalimanlarının uğradığı yıkımı ortaya koydu. Avrupa havalimanları, 2020'de bir önceki yıla göre 1.7 milyar yolcu kaybetti. Yüzde 70'lik düşüş oldu. Avrupa havalimanları yolcu yönünden 1995'teki trafik düzeylerine döndü. Çeyrek asırlık kayıp yaşandı. ve havalimanları, bu dönemde öne çıktı.

    25 yıl uçtu

    Coronavirüs, havacılık sektörünü sarstı. Havalimanları Avrupa Konseyi'nin (ACI Europe) 2020 yılı trafik raporu, Avrupa'daki havalimanlarının uğradığı yıkımı ortaya koydu.

    Avrupa havalimanları, 2020'de bir önceki yıla göre 1.7 milyar yolcu kaybetti. Yüzde 70'lik düşüş oldu. Avrupa havalimanları yolcu yönünden 1995'teki trafik düzeylerine döndü. Çeyrek asırlık kayıp yaşandı. Türk ve Rus havalimanları, bu dönemde öne çıktı.

    ZARAR 56.2 MİLYAR EURO
    AVRUPALI havayolları, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları 56.2 milyar euro zarar etti.


        YOLCU kaybı 1.7 milyar kişi.
        2019'DA 11.1 milyon uçuşun yapıldığı Avrupa kıtasında geçen yıl 5 milyon sefer gerçekleşti.
        SADECE Avrupa'da açıklanmış 191 bin iş kaybı yaşandı.

        2021'E HIZLI BAŞLADIK (18-24 OCAK)


        THY günlük 596 uçuşla 1. oldu.


            Air France 397 uçuşla 2. sırada yer aldı.


            Norveçli Wideroe 252 uçuşla 3. oldu.

            HAVALİMANLARI
            İstanbul Havalimanı: 3.386 uçuş
                Haberler Ekonomi Pandemi havacılık sektörünü 25 yıl geriye götürdü: 1995’teki trafik düzeylerine döndü