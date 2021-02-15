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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 21:42
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    • 15.02.2021 21:42
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    4 gün boyunca sürecek! indirim kampanyası! hangileri?

    Alışveriş yapmak isteyenler için büyük indirim kampanyası başlıyor. 16-19 Şubat tarihleri arasında sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerde büyük indirimler olacak. 4 gün boyunca sürecek indirimlerden faydalanmak isteyenler hangileri sorusuna yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    4 gün boyunca sürecek! PTTAVM indirim kampanyası! PTT indirimli ürünler hangileri?

    Büyük ilgi görmesi beklenen PTTAVM indirim kampanyası başlıyor. E-ticaret siteleri sık sık indirim kampanyası uyguluyor. Son yıllarda ürün yelpazesini genişleten PTTAVM sitesi de yeni bir kampanyayla dikkat çekiyor. 16 Şubat'ta başlayacak ve 19 Şubat'ta sona erecek kampanyadan faydalanmak isteyenler hangi ürünlerin indirime gireceğini merak ediyor. Peki PTT indirimli ürünler hangileri?

    PTTAVM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER HANGİLERİ?

    4 gün boyunca Ptt.AVM.com üzerinden cep telefonu, beyaz eşya, altın ve bakım ürünü gibi pek çok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. 16 Şubat tarihinde başlayacak olan indirim 19 Şubat tarihine kadar devam edecek.

    Türkiye'nin milli online alışveriş sitesi PTT AVM, '4 Gün 4 Gece İndirimi' ile onlarca ürünü indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunacak. 4 gün sürecek olan kampanyada, vatandaşlar diğer alışveriş sitelerinde pahalıya satılan ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilecek.

    Son model cep telefonlarından oyun konsollarına, tarzınızın tamamlayıcısı parfümlerden kol saatlerine, beyaz eşyadan bilgisayarlara kadar binlerce ürün indirimli fiyatlarıyla 16 17 18 ve 19 Şubat tarihlerinde PTTAVM.com'da yerini alacak. Büyük indirim fırsatından yararlanmak için www.pttavm.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

    PTTAVM GIDA FİYATLARI!

    PTT AVM'de satılacak temel gıda ürünlerinin fiyatları şu şekilde olacak;

    Tarım kredi biber salçası 800 gr: 10,50 TL

    Tarım kredi birlik sarı mercimek 1 kg: 11,50 TL

    Tarım kredi birlik filiz çat 500 g: 15,75 TL

    Tarım kredi birlik kuru fasulye 2,5 kg: 38,90 TL

        Atatürk orman çiftliği salça 700 g: 13,00 TL

        Atatürk orman çiftliği salça 1700 g: 29,00 TL

        Tarım kredi filiz çay 1 kg: 27,00 TL

        Tarım kredi makarna 500g: 2,00 TL

        Tarım kredi buğday unu 5 kg: 17,50 TL

        Tarım kredi natürel sızma zeytinyağı 1 LT: 35,00 TL

        Tarım kredi Osmancık pirinç 1 kg: 10,75 TL

        Tarım kredi Osmancık pirinç 2,5 kg: 26,50 TL

        Tarım kredi koçbaşı nohut 2,5 kg: 20,90 TL

        Tarım kredi kırmızı mercimek 1 kg: 9,00 TL

        Tarım kredi pilavlık bulgur 1 kg: 4,50 TL

        Tarım kredi Derebucak şeker fasulye 1 kg: 21,00 TL

        Tarım kredi Baldo pirinç 1 kg: 12,90 TL

        Tarım kredi Sıra fasulye 1 kg: 10,50 TL

        Tarım kredi buğday unu 1 kg: 3,90 TL

        Tarım kredi arpa şehriye 500 gr: 2,00 TL

        Tarım kredi yeşil mercimek 1 kg: 9,90 TL

        Tarım kredi barbunya 1 kg: 22,00 TL

        Tarım kredi Ayçiçek yağı 5 litre teneke: 57,90 TL

        Orkide Ayçiçek yağı 1 litre. 15,90 TL

        Öncü salça 1,650 g: 25,87 TL

        Akfa salça 420 g: 6,30 TL
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        Haberler Ekonomi 4 gün boyunca sürecek! PTTAVM indirim kampanyası! PTT indirimli ürünler hangileri?