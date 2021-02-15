4 gün boyunca sürecek! PTTAVM indirim kampanyası! PTT indirimli ürünler hangileri?

PTTAVM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER HANGİLERİ?

4 gün boyunca Ptt.AVM.com üzerinden cep telefonu, beyaz eşya, altın ve bakım ürünü gibi pek çok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. 16 Şubat tarihinde başlayacak olan indirim 19 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Türkiye'nin milli online alışveriş sitesi PTT AVM, '4 Gün 4 Gece İndirimi' ile onlarca ürünü indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunacak. 4 gün sürecek olan kampanyada, vatandaşlar diğer alışveriş sitelerinde pahalıya satılan ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilecek.