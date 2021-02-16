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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 12:25
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    • 16.02.2021 12:34
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    İNG bank, . , 1000 TL veriyor! ATM'den maaşınıza göre anında çekebilirsiniz!

    Bankalar tarafından bir açıklama yapıldı ve bundan 3 sene evvel promosyon kontratı imza atan, promosyon kontratı bu yıl biten emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. 3 sene evvel promosyon imza atan ve promosyon kontratı bu yıl biten emekliler, ücretlerini istedikleri bankaya taşıyabilir ve emekli ücretini başka bankadan alabilir, o bankanın kampanyalarından yararlanabilir. Maaşını bir bankadan alma sözü veren emeklilere, o banka tarafından promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ancak bu ödeme için bazı şartlar yerine getirilir. Bankalar emekliler ile 3 yıl anlaşarak maaşlarını bankalarından çekme sözü almaktadır.

    takvim.com.tr
    1000 TL veriyor! ATM'den maaşınıza göre anında çekebilirsiniz!

    4 bankadan emeklilere iyi haber geldi. Yapılan açıklamada 2021 yılında promosyon sözleşmesi biten emeklilere 1000 liradan fazla promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Ülkemizde emekli olmuş her kişi bu promosyon haklarına sahiptir. Emekli kişiler bankalara başvurmaları halinde promosyon hakkında daha detaylı bilgiler alabilmektedir. Bu durumdan SGK emeklisi, Bağkur emeklisi ve Emekli Sandığı emeklisi kişiler yararlanabilmektedir.

    ING Bank: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda toplamda 1.800 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

    QNB FİNANSBANK: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre emeklilere 1.000, 1.300, 1.600 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

    YAPI KREDİ: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 1000, 1.250, 1.500 liralık maaşa göre promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

    ŞEKERBANK: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 650, 800, 1.000 lira promosyon, ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus ve toplamda 2100 liraya kadar para alınabileceğine yer verildi.

        AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.

        İŞ BANKASI: 1.500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL promosyon veriyor.

        TEB: 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon veriyor.

        İki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.

        DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor.


        Promosyon ödemesinden kimler yararlanabilir?

        Ülkemizde emekli olmuş her kişi bu promosyon haklarına sahiptir. Emekli kişiler bankalara başvurmaları halinde promosyon hakkında daha detaylı bilgiler alabilmektedir. Bu durumdan SGK emeklisi, Bağkur emeklisi ve Emekli Sandığı emeklisi kişiler yararlanabilmektedir.

            Emekliye promosyon ödemesi

            Bankalar emekliler ile 3 yıl anlaşarak maaşlarını bankalarından çekme sözü almaktadır. Bu sözü veren emeklilere 3 yılda bir olmak kaydıyla emekli promosyonu veren bankalar, bu promosyonları farklı şekillerde ödeyebilmektedir. Ziraat Bankası emekli müşterilerinin maaşlarına göre onlara promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca banka emekli müşterilerine bu ödeme dışında başka fırsatlar da sunmaktadır. Ücretsiz EFT ve Havale işlemi seçeneği sunan banka dışında bankalar çeyrek altın, ücretsiz ambulans ve tıbbi danışmanlık gibi fırsatları da emeklilere sunmaktadır.

            Emekli bayram ikramiye tarihleri!

            Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;

            Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

            Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
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            Haberler Ekonomi İNG bank, Finansbank. Yapı Kredi, Şekerbank 1000 TL veriyor! ATM'den maaşınıza göre anında çekebilirsiniz!