4 bankadan emeklilere iyi haber geldi. Yapılan açıklamada 2021 yılında promosyon sözleşmesi biten emeklilere 1000 liradan fazla promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Ülkemizde emekli olmuş her kişi bu promosyon haklarına sahiptir. Emekli kişiler bankalara başvurmaları halinde promosyon hakkında daha detaylı bilgiler alabilmektedir. Bu durumdan SGK emeklisi, Bağkur emeklisi ve Emekli Sandığı emeklisi kişiler yararlanabilmektedir.
ING Bank: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda toplamda 1.800 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.
QNB FİNANSBANK: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre emeklilere 1.000, 1.300, 1.600 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.
YAPI KREDİ: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 1000, 1.250, 1.500 liralık maaşa göre promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.
ŞEKERBANK: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 650, 800, 1.000 lira promosyon, ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus ve toplamda 2100 liraya kadar para alınabileceğine yer verildi.