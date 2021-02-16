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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 09:24
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    • 16.02.2021 09:24
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    nda neler var? Aktar ürünlerinde muhteşem indirim! Soğuk havalarda...

    ndaki ürünler merakla araştırılıyor. Kataloğda bu hafta özellikle soğuk havanın etkili olduğu şu günlerde aktar ürünleri dikkat çekti. 'de bu hafta satışa sunulan ürünler arasında Koska Tahin-Pekmez Karışımı, Balparmak Apitera Propolis Yoğun Bal, Ermiş Attar Ihlamur, Herby Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı, Knorr Kelle Paça Çorbası, Pınar Dondurulmuş Mısırlı Peynirli Kroket ve Pınar Dana Fermente Kangal Sucuk ön plandaki yerini aldı.

    takvim.com.tr
    BİM 16 Şubat aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 16 Şubat aktüel kataloğu ürünleri yine birbirinden dikkat çeken indirimlerle geliyor. Bugün alışveriş için marketlere gidecek olanlar hafta raflarda yer alacak ürünlerin listesini araştırıyor. Aktar ve kışlık ürünlerin dikkat çektiği kataloğda birbirinden özel fırsatlar göze çarptı. BİM'de bu hafta Ermiş Attar Ihlamur, Herby Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı ve Balparmak Apitera Propolis Yoğun Bal çok tercih edileceğe benziyor. İşte BİM 16 Şubat aktüel kataloğu ürünlerinin listesi

    BİM 16 ŞUBAT SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Pınar
    Dana Macar Salam
    • 60 g

    Pınar
    Taze Peynir Beyaz
    • 350 g

        Pınar
        Dondurulmuş Mısırlı Peynirli Kroket
        • 250 g

        Pınar Denge
        D Vitaminli Süt
        • 500 ml

        Knorr
        Kelle Paça Çorbası
        • 480 ml

            Kampotu
            Vitamin Tablet Vitavoon
            • Multivitamin / Vitamin C / Vitamin D

            Meysu
            Antioksidan İçecek
            • 1 L

            Herby
            Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı
            • 20x1,5 g
                Haberler Ekonomi BİM 16 Şubat aktüel kataloğunda neler var? Aktar ürünlerinde muhteşem indirim! Soğuk havalarda...