BİM 16 Şubat aktüel kataloğu ürünleri yine birbirinden dikkat çeken indirimlerle geliyor. Bugün alışveriş için marketlere gidecek olanlar hafta raflarda yer alacak ürünlerin listesini araştırıyor. Aktar ve kışlık ürünlerin dikkat çektiği kataloğda birbirinden özel fırsatlar göze çarptı. BİM'de bu hafta Ermiş Attar Ihlamur, Herby Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı ve Balparmak Apitera Propolis Yoğun Bal çok tercih edileceğe benziyor. İşte BİM 16 Şubat aktüel kataloğu ürünlerinin listesi

BİM 16 ŞUBAT SALI AKTÜEL KATALOĞU