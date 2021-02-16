Dolar 6 ay sonra kritik rakamın altında | 16 Şubat dolar ne kadar oldu?

DOLAR/TL, düşüş eğilimini sürdürerek, 7 seviyesinin altına geriledi. 5 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 7 liranın altına gerileyen dolar, dün yüzde 1 değer kaybederek 6.95 lira seviyesinden işlem gördü. Euro da 8.45 lira ile Ağustos başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 16 Şubat dolar ne kadar oldu?