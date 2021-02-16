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    Dolar 6 ay sonra kritik rakamın altında | 16 Şubat dolar ne kadar oldu?

    DOLAR/TL, düşüş eğilimini sürdürerek, 7 seviyesinin altına geriledi. 5 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 7 liranın altına gerileyen dolar, dün yüzde 1 değer kaybederek 6.95 lira seviyesinden işlem gördü. Euro da 8.45 lira ile Ağustos başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 16 Şubat dolar ne kadar oldu?

    Dolar 6 ay sonra 7 TL’nin altında

    DOLAR/TL, düşüş eğilimini sürdürerek, 7 seviyesinin altına geriledi. 5 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 7 liranın altına gerileyen dolar, dün yüzde 1 değer kaybederek 6.95 lira seviyesinden işlem gördü. Euro da 8.45 lira ile Ağustos başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 16 Şubat dolar ne kadar oldu?

    MOBİLYADA SANAL FUAR HAMLESİ
    Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko tarafından başlatılan sanal fuarı 1 ayda 500 bin kişi ziyaret etti. Ocak ayının başında ilk etapta Almanya, Libya, Suudi Arabistan, ABD, Fransa ve İngiltere pazarlarına yönelik hayata geçirilen fuarın 365 gün sürmesi hedefleniyor.

    KOLONYA İHRACATI YÜZDE 100 ARTTI
    Yarım asırdır kolonya üreten Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2019'a göre geçen yıl kolonya ihracatını ikiye katladı. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, "2019'da 1.5 milyon litre satışımız olurken, geçen yıl 3 milyon litreye ulaştık" dedi.

        ESNAFTAN AVM TEKLİFİ
        TESK Başkanı Bendevi Palandöken, AVM ve zincir marketelerin 10.00-20.00 olarak açık kalmasını ve pazar günleri kapalı olmasını istedi. Palandöken, "Satacakları ürünlere sınırlama getirilmesi, esnafı da rahatlatır" dedi.

        CORODA TARİFESİ
        Pandemi         nedeniyle turistlerin gitmediği New York'ta otel fiyatları da dip yaptı. Manhattan'da 4 yıldızlı otellerin 2 kişilik oda kahvaltı fiyatı gecelik 35 dolara kadar indi. Daha önce geceliği 145 dolar olan The Paul Hotel NYC'de 35 dolara konaklamak mümkün oldu. 150 dolarlık geceleme fiyatı olan Holiday Inn NYC'de 37 dolara, 155 dolarlık Millennium Times Square'da ise 40 dolara konaklanabiliyor.

        İSTANBUL 2020 BİRİNCİSİ

        DEVLER iŞÇi ÇIKARDI
        American Airlines:19 bin işçi United Airlines: 13 bin işçi Lufthansa: 22 bin işçi Air France: 7 bin işçi British Airways: 12 bin işçi
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        Haberler Ekonomi Dolar 6 ay sonra kritik rakamın altında | 16 Şubat dolar ne kadar oldu?