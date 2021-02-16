Dolar 6 ay sonra kritik rakamın altında | 16 Şubat dolar ne kadar oldu?

DOLAR/TL, düşüş eğilimini sürdürerek, 7 seviyesinin altına geriledi. 5 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 7 liranın altına gerileyen dolar, dün yüzde 1 değer kaybederek 6.95 lira seviyesinden işlem gördü. Euro da 8.45 lira ile Ağustos başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 16 Şubat dolar ne kadar oldu?
MOBİLYADA SANAL FUAR HAMLESİ
Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko tarafından başlatılan sanal fuarı 1 ayda 500 bin kişi ziyaret etti. Ocak ayının başında ilk etapta Almanya, Libya, Suudi Arabistan, ABD, Fransa ve İngiltere pazarlarına yönelik hayata geçirilen fuarın 365 gün sürmesi hedefleniyor.
KOLONYA İHRACATI YÜZDE 100 ARTTI
Yarım asırdır kolonya üreten Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2019'a göre geçen yıl kolonya ihracatını ikiye katladı. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, "2019'da 1.5 milyon litre satışımız olurken, geçen yıl 3 milyon litreye ulaştık" dedi.