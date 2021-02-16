Bu illerde evi olanlar yaşadı! Tapu değeri en yüksek şehirler belli oldu

Yıl genelinde ortalama tapu değerinin en yüksek gerçekleştiği ile 413 bin lirayla İstanbul oldu. Geçen yıl bu kentte 382 bin 458 adet gayrimenkul satılırken, bu satışlarda toplam 157 milyar 953 milyon liralık değer ibraz edildi.

İstanbul'u 304,6 bin lirayla Muğla, 239,5 bin lirayla İzmir, 218 bin lirayla Ankara takip etti. Muğla'da 46 bin 142 adet, İzmir'de 144 bin 463 adet, Ankara'da ise 215 bin 589 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti.

Ortalama tapu değeri olan 187,5 bin liranın üzerinde kalan diğer iller ise 194,6 bin lirayla Kocaeli, 194,1 bin lirayla Bursa oldu. Antalya ise 187,2 bin lirayla ortalamaya çok yakın gerçekleşti.