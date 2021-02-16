Bitcoin için tarihi gün! 50.000 dolar sınırını aştı!

Önde gelen kripto para birimi 8 Ocak'ta 42 bin doları gördükten sonra durağan bir seyir izlemeye başlamış, bu da yatırımcı tarafında "doğal sınırlara ulaşıldığı" yönünde kaygı oluşmasına sebebiyet vermişti. 27 Ocak'ta 30 bin dolar seviyelerine dönülmesiyle iyice tırmanan stres, sonrasında BTC'nin peş peşe ataklarıyla yerini tekrar FOMO'ya (fırsatı kaçırma korkusu) bıraktı. 2020 yılında etkisini hiç olmadığı kadar gösteren kurumsal yatırımcıların 2021'de vites küçültmemesi, piyasalardaki olumlu seyrin sürmesini sağladı. Son olarak 8 Şubat'ta Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaptığı yönünde çıkan haberlerle kral kripto para yine sert bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Geçen yıl kurumsal ilginin fitilini ateşleyen MicroStrategy'nin bugün 600 milyon dolarlık daha Bitcoin satın alacağına dair çıkan haberler ve Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmeleri de arkasına alan BTC yeni rekorunu kırmış oldu.