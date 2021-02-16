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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 16:34
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    • 16.02.2021 16:58
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    için tarihi gün! 50.000 dolar sınırını aştı!

    Son dakika haberi... para piyasasının en yüksek hacimli birimi olan haftanın ilk işlem gününde tarihi bir ana imza atarak 50.000 doları aştı. Son yükselişle birlikte Bitcoin’in toplam piyasa değeri de 1 trilyon dolara yaklaştı. Böylelikle BTC’nin günlük işlem hacmi 78 milyar dolara dayanırken toplam piyasa hacmi 900 milyar doların üstüne fırladı.

    Bitcoin için tarihi gün! 50.000 dolar sınırını aştı!

    Hacim bakımından dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin, son saatlerde gerçekleştirdiği atakla tarihte ilk kez 50.000 doları aştı. Son yükselişle birlikte Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 1 trilyon dolara yaklaştı.

    Son birkaç saatte %5'lik bir artış gören Bitcoin fiyatı, bugün TSİ 15.30 sularında kritik 50.000 dolar barajını geçmeyi başardı. Investing.com Bitcoin Endeksi'ne göre 50.515 dolarda tüm zamanlar zirvesini yakalayan BTC'nin günlük işlem hacmi 78 milyar dolara dayanırken toplam piyasa hacmi 900 milyar doların üstüne fırladı.

    Önde gelen kripto para birimi 8 Ocak'ta 42 bin doları gördükten sonra durağan bir seyir izlemeye başlamış, bu da yatırımcı tarafında "doğal sınırlara ulaşıldığı" yönünde kaygı oluşmasına sebebiyet vermişti. 27 Ocak'ta 30 bin dolar seviyelerine dönülmesiyle iyice tırmanan stres, sonrasında BTC'nin peş peşe ataklarıyla yerini tekrar FOMO'ya (fırsatı kaçırma korkusu) bıraktı. 2020 yılında etkisini hiç olmadığı kadar gösteren kurumsal yatırımcıların 2021'de vites küçültmemesi, piyasalardaki olumlu seyrin sürmesini sağladı. Son olarak 8 Şubat'ta Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaptığı yönünde çıkan haberlerle kral kripto para yine sert bir yükseliş ivmesi yakaladı.

    Geçen yıl kurumsal ilginin fitilini ateşleyen MicroStrategy'nin bugün 600 milyon dolarlık daha Bitcoin satın alacağına dair çıkan haberler ve Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmeleri de arkasına alan BTC yeni rekorunu kırmış oldu.

        50.515 dolarda zirve yapan BTC'nin günlük kazancı %5, haftalık kazancı %49 seviyesinde. 1 ay öncesine göre %37 daha değerli olan kripto para biriminin yıllık getirisi ise %403 gibi olağanüstü bir seviyede.

        Yatırımcı hissiyatını takip etmek için kullanılan Kripto Korku & Risk İştahı Endeksi, 95 seviyesinde "Ekstrem Risk İştahı" sinyali veriyor. Bu da yatırımcıların piyasaya dahil olmak adına son derece istekli olduklarını gözler önüne seriyor. Söz konusu iyimser hava pek çok tanınmış analist ve trader tarafından da yankılanıyor. Bir sene öncesine kadar "abartı" olarak görülen yüzbinlerce dolarlık fiyat tahminleri her geçen gün daha kabul edilebilir hale geliyor.

        Altcoin cephesinde de hareketli bir manzara söz konusu. Ethereum 1.800 dolar desteğini korumak için çabalarken %10'un üzerinde günlük kazancıyla dikkat çeken Polkadot, şu anda 30,15 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte %5 gerileyen XRP ise 0,54 dolarda.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin için tarihi gün! 50.000 dolar sınırını aştı!