Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat günü için araştırılıyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlara her ay düzenli olarak evde bakım maaşları yatırılıyor. 2021 yılı başında asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte evde bakım maaşları da zamlanmıştı. Her ay farklı iller ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarının ilinizde yatıp yatmadığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
ŞUBAY AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE!
16 Şubat itibarıyla evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi şu şekilde:
Tokat, Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Antalya, Ordu, Kocaeli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Sakarya, İzmir, Uşak, Konya, Manisa, İstanbul, Diyarbakır, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Mersin , Şanlıurfa , Şırnak, Samsun, Niğde, Zonguldak, Bursa, Aydın.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.