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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 09:28
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    • 16.02.2021 09:28
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    16 Şubat 2021 yatan iller! 2021 evde bakım maaşı yatmaya başladı mı?

    yatan iller vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. sorgulama ekranı sayfasından sorgulanabiliyor. Maaşlar farklı iller için farklı tarihlerde yatırılabiliyor. Şubat ayı maaşları yatmaya başladı. Peki 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    takvim.com.tr
    16 Şubat 2021 Evde bakım maaşı yatan iller!

    Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat günü için araştırılıyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlara her ay düzenli olarak evde bakım maaşları yatırılıyor. 2021 yılı başında asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte evde bakım maaşları da zamlanmıştı. Her ay farklı iller ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarının ilinizde yatıp yatmadığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ŞUBAY AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE!

    16 Şubat itibarıyla evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi şu şekilde:

    Tokat, Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Antalya, Ordu, Kocaeli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Sakarya, İzmir, Uşak, Konya, Manisa, İstanbul, Diyarbakır, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Mersin , Şanlıurfa , Şırnak, Samsun, Niğde, Zonguldak, Bursa, Aydın.

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi 16 Şubat 2021 Evde bakım maaşı yatan iller! 2021 evde bakım maaşı yatmaya başladı mı?