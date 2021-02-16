1 karatı ortalama 20 bin lira: Ünlü yıldızların da tercih ettiği sarı pırlanta beyazın tahtına göz dikti

Bu yıl takılarda farklı renkler moda olma yolunda. Sarı pırlanta, beyazın tahtını sarsacak. Hollywood yıldızları başta olmak üzere ünlü isimler tarafından tercih edilince, sarı pırlanta kendisine güçlü bir yer buldu.
150 BİN DOLARA ÇIKIYOR
Para dergisinin haberine göre; mücevher sektörü, sarı pırlantanın bu yılın gözdesi olmasını bekliyor. Ortalama kalitede 1 karatlık taş 20 bin lira civarında bulunuyor. 7 karatlık bir sarı pırlantaya nadir tonlardaysa 120 bin-150 bin dolar arasında değer biçiliyor.
ARIŞ PIRLANTA BAŞKANI KERİM GÜZELİŞ: Nadir olan sarı pırlantalar tıpkı beyazlar gibi yatırım aracı olarak kullanılabiliyor. Sarı elmaslar rengini taşın oluşumu sırasında azotun varlığından alır. Sarının yoğunluğu değişen miktarlarda nitrojene bağlıdır. Sarı bir elmasın rengi, kahverengimsi sarıdan turuncumsu sarıya ve yeşilimsi sarıya kadar değişebilir. Canlı ve yoğun sarı olanları kanarya olarak adlandırılır ki, bu nadir bulunanlardandır. Halk arasında şampanya rengi olarak bilinen sarı pırlanta da nadir bulunan tondur.