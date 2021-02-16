1 karatı ortalama 20 bin lira: Ünlü yıldızların da tercih ettiği sarı pırlanta beyazın tahtına göz dikti

ARIŞ PIRLANTA BAŞKANI KERİM GÜZELİŞ: Nadir olan sarı pırlantalar tıpkı beyazlar gibi yatırım aracı olarak kullanılabiliyor. Sarı elmaslar rengini taşın oluşumu sırasında azotun varlığından alır. Sarının yoğunluğu değişen miktarlarda nitrojene bağlıdır. Sarı bir elmasın rengi, kahverengimsi sarıdan turuncumsu sarıya ve yeşilimsi sarıya kadar değişebilir. Canlı ve yoğun sarı olanları kanarya olarak adlandırılır ki, bu nadir bulunanlardandır. Halk arasında şampanya rengi olarak bilinen sarı pırlanta da nadir bulunan tondur.