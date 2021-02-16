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    1 karatı ortalama 20 bin lira: Ünlü yıldızların da tercih ettiği sarı pırlanta beyazın tahtına göz dikti

    Bu yıl takılarda farklı renkler moda olma yolunda. Sarı pırlanta, beyazın tahtını sarsacak. yıldızları başta olmak üzere ünlü isimler tarafından tercih edilince, sarı pırlanta kendisine güçlü bir yer buldu.

    Tasarımın yıldızı

    Bu yıl takılarda farklı renkler moda olma yolunda. Sarı pırlanta, beyazın tahtını sarsacak. Hollywood yıldızları başta olmak üzere ünlü isimler tarafından tercih edilince, sarı pırlanta kendisine güçlü bir yer buldu.

    150 BİN DOLARA ÇIKIYOR
    Para dergisinin     haberine göre; mücevher sektörü, sarı pırlantanın bu yılın gözdesi olmasını bekliyor. Ortalama kalitede 1 karatlık taş 20 bin lira civarında bulunuyor. 7 karatlık bir sarı pırlantaya nadir tonlardaysa 120 bin-150 bin dolar arasında değer biçiliyor.

    ARIŞ PIRLANTA BAŞKANI KERİM GÜZELİŞ: Nadir olan sarı pırlantalar tıpkı beyazlar gibi yatırım aracı olarak kullanılabiliyor. Sarı elmaslar rengini taşın oluşumu sırasında azotun varlığından alır. Sarının yoğunluğu değişen miktarlarda nitrojene bağlıdır. Sarı bir elmasın rengi, kahverengimsi sarıdan turuncumsu sarıya ve yeşilimsi sarıya kadar değişebilir. Canlı ve yoğun sarı olanları kanarya olarak adlandırılır ki, bu nadir bulunanlardandır. Halk arasında şampanya rengi olarak bilinen sarı pırlanta da nadir bulunan tondur.

        KIRMIZI HALI DOPİNGİ CNDN DIAMONDS TASARIMCISI VE KURUCUSU CANDAN BALTO DEMİRDİK: En çok tercih edilen, yeşile dönen tonlar. Ortalama kalitede bir karatlık taş 20 bin lira civarında. Mavi pırlanta da yükselişte.

        ECCE DIAMONDS MARKA KURUCUSU VE TASARIMCISI ECE ŞENYILDIZ: Sarı pırlanta tasarımları Hollywood'da ve ödül törenlerinde serilen kırmızı halıda boy göstermesi nedeniyle arttı. Karat arttıkça, nadirliği sarı pırlantayı beyazın önüne geçirebiliyor.

        ZEN PIRLANTA YÖNETIM KURULU BAŞKANI EMİL GÜZELİŞ: Hafif sarı renkli pırlantalar, beyaz pırlantalara oranla daha uygun fiyatlı. Ancak belirgin sarı renkli pırlantalar, beyazlardan daha pahalıdır. Renk koyulaştıkça fiyat artar. Sarı pırlantalarda daha çok yüzük tercih ediliyor.

            İYİSİ SUYUN DİBİNE ÇÖKER
            SARI pırlantanın renk skalası Fancy Light Yellow, Fancy Yellow, Fancy Intense ve Fancy Vivid Yellow. Skalada aşağı inildikçe pırlantanın sarı yoğunluğu, nadirliği ve kalitesi artar.


            KESIM, sarı pırlantanın değerini belirlemekte o kadar etkili değildir.


            SARI bir pırlantayı ağzınıza yaklaştırıp nefesinizi verdiğinizde, üzerinde çok yavaş bir yoğunlaşma olur.


                SARI pırlantayı suyla dolu bir kaba bırakmak, kalitesini ve gerçekliğini anlamakta kullanılıyor. Gerçek bir sarı pırlantanın suyun dibine çökmesi gerekiyor. Eğer pırlanta suyun yüzeyinde ya da ortada asılı kalırsa kaliteli bir sarı pırlanta olmadığı anlaşılıyor.

                EN ÜNLÜSÜ 30 MiLYON DOLAR


                Ünlü şarkıcı Lady Gaga, Oscar törenlerinde taktığı 30 milyon dolar değerindeki kolyeyle çok konuşulmuştu. Bu sarı elmas son olarak 1961'de Audrey Hepburn tarafından kullanılmıştı.
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                Haberler Ekonomi 1 karatı ortalama 20 bin lira: Ünlü yıldızların da tercih ettiği sarı pırlanta beyazın tahtına göz dikti