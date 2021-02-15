Gereksinim sahibi vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM tarafından yapılan açıklamada gereksinim sahiplerine gıda kolisi desteği yapılacağına yer verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan muhtaç yardımından kimlerin yararlanabileceği ve müracaatların nasıl yapıldığı ise merak mevzusu oldu. Muhtaç yardımı almak isteyen gereksinim sahibi aileler müracaat detaylarını araştırmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımına başvurmak isteyen kişilerin ilk olarak sosyal güvencelerinin bulunmaması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan kişiler başvuru yapamıyor.
KURU GIDA YARDIM KOLİSİNİN İÇİNDE NE VAR?
VGM'nin ihtiyaç sahiplerine verdiği gıda kolisi şu şekilde:
"Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Yurt geneline 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımdan yararlanmaktadır. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir."
KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILACAK?
VGM resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan açıklamada başvuru şartlarının şu şekilde olduğuna yer verildi:
1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar.
2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.
Yukarıdaki şartları taşıyanlar , başvuru formu ile birlikte VGM Bölge Müdürlüklerine müracaat edecek. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecek.