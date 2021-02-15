BAŞVURU FORMU

Başvuru formunun çıktısını alarak doldurun ve başvurunuzu şehrinizde bulunan Vakıflar İl Müdürlüğüne yapın.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan muhtaçlık yardımı açıklamasının ardından kimlerin yardımdan faydalanabileceği merak konusu oldu. VGM yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin belli şartları taşımasını bekliyor. İhtiyaç sahibi ailelere, yetimlere ve %40'ın üzerinde engele sahip olan vatandaşlara yapılacak aylık 1037.96 lira tutarındaki yardım için gerekli şartlar ise merak edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımına başvurmak isteyen kişilerin ilk olarak sosyal güvencelerinin bulunmaması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan kişiler başvuru yapamıyor. Sosyal güvencenin yanı sıra söz konusu muhtaç kişilerin düzenli bir gelir ya da aylığının bulunmaması gerekiyor. Bununla beraber mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınan kişiler de muhtaçlık yardımı için başvuruda bulunamıyor. Herhangi bir gayrimenkule sahip olan ve bu gayrimenkullerden gelir elde eden kişiler de muhtaç aylığı alamıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koyulan bu şartlar yardımın gerçekten muhtaç olan kişilere verilmesine yönelik.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu