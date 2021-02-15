BİM 16 Şubat Çarşamba aktüel kataloğuyla bu hafta satışa sunulacak ürünler ve içinde yer alan kampanyalar araştırılmaya başlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Koska Tahin-Pekmez Karışımı, Balparmak Apitera Propolis Yoğun Bal, Ermiş Attar Ihlamur, Herby Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı, Knorr Kelle Paça Çorbası, Pınar Dondurulmuş Mısırlı Peynirli Kroket ve Pınar Dana Fermente Kangal Sucuk yer aldı. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürün indirimleri var? İşte o ürünler...

BİM 16 ŞUBAT SALI AKTÜEL KATALOĞU