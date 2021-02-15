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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 15:32
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    • 15.02.2021 15:32
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    indirimlerle dopdolu geliyor! 'de bu hafta hangi ürün indirimleri var?

    indirimlerle dopdolu geliyor. Alışveriş için marketlere gidecek olanlar hafta raflarda yer alacak ürünlerin listesini merak ediyor. Aktar ve kışlık ürünlerin dikkat çektiği kataloğda birbirinden özel fırsatlar göze çarptı. 'de gelecek hafta Ermiş Attar Ihlamur, Herby Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı ve Balparmak Apitera Propolis Yoğun Bal çok tercih edileceğe benziyor. İşte BİM 16 Şubat aktüel kataloğu...

    takvim.com.tr
    BİM 16 Şubat aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 16 Şubat Çarşamba aktüel kataloğuyla bu hafta satışa sunulacak ürünler ve içinde yer alan kampanyalar araştırılmaya başlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Koska Tahin-Pekmez Karışımı, Balparmak Apitera Propolis Yoğun Bal, Ermiş Attar Ihlamur, Herby Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı, Knorr Kelle Paça Çorbası, Pınar Dondurulmuş Mısırlı Peynirli Kroket ve Pınar Dana Fermente Kangal Sucuk yer aldı. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürün indirimleri var? İşte o ürünler...

    BİM 16 ŞUBAT SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Pınar
    Dana Macar Salam
    • 60 g

    Pınar
    Taze Peynir Beyaz
    • 350 g

        Pınar
        Dondurulmuş Mısırlı Peynirli Kroket
        • 250 g

        Pınar Denge
        D Vitaminli Süt
        • 500 ml

        Knorr
        Kelle Paça Çorbası
        • 480 ml

            Kampotu
            Vitamin Tablet Vitavoon
            • Multivitamin / Vitamin C / Vitamin D

            Meysu
            Antioksidan İçecek
            • 1 L

            Herby
            Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı
            • 20x1,5 g
                Haberler Ekonomi BİM 16 Şubat aktüel kataloğu indirimlerle dopdolu geliyor! BİM'de bu hafta hangi ürün indirimleri var?