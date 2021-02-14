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    • 14.02.2021 12:16
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    • 14.02.2021 19:37
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    Son dakika banka leri uçuşa geçti! 20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu

    Son dakika banka leri uçuşa geçti! tarafından atılan parasal sıkılışma adımları en çok bankada parası olanlara yaradı. Bankada parası olanlar için bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı öğrenmek istiyor. Haberimizde bu gidişatla alakalı tüm ayrıntıları veriyoruz. hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Son dakika banka mevduat faizleri uçuşa geçti! 20.000 TL birikimi olan...

    Son dakika banka mevduat faizleri uçuşa geçti! 20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Şubat 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

    20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.00

    CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.50

    ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 18.00

    Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.75

    20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu

        20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

        Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.

            Mevduatta faiz yüzde 18'e yükseldi

            TCMB'nin geçen ay açıkladığı faiz artırımının ardından yüzde 16-16,5'leri gören mevduat faizleri 14 Aralık itibarıyla yüzde 18'e yükseldi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay politika faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından yüzde 15 seviyelerinden yüzde 16-16.5'lara kadar yükselen mevduat faizlerinde artış sürüyor.

            Bloomberg HT'ye konuşan üç üst düzey bankacı, 14 Aralık Pazartesi günü itibarıyla mevduatta yüzde 18 seviyelerine gelindiğini söyledi. Böylece mevduat faizlerinde son bir ayda 3 puanlık bir artış yaşanmış oldu.

            "Zorunlu karşılıktan dolayı mevduata her bankanın ihtiyacı var"

            Zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası sektörde her bankanın ihtiyacı olduğunun altını çizen bankacılar, bu nedenle mevduat faizlerinin arttığını belirtti.

            TCMB, normalleşme sürecinde piyasanın atılmasını beklediği adımlardan biri olan zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gitmiş, uygulanacak zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartını kaldırmıştı. Değişikliğe göre Türk Lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarılmıştı.
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            Haberler Ekonomi Son dakika banka mevduat faizleri uçuşa geçti! 20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu