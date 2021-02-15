Bu dönemde birçok kanuni düzenleme ve uygulama birbirini takip etti. Kanun yapıcılar açısından zor bir dönem oldu, özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belki de bugüne kadar hiç karşılaşılmayan yeni durumlarla yüz yüze kaldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere Bakanlığın tüm birimleri ve personeli bu zor dönemde belki de en büyük yükü sırtlandılar. Önemli bir sınav verdiler.