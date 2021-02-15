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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 07:00
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    • 15.02.2021 07:00
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    Son dakika: için düğmeye basılıyor: Teşvik, destek, sanal ...

    Son dakika haberi... Türkiye güçlü, yerli ve milli ekonomi adımlarına bir yenisini daha ekliyor. Son 10 yılın en önemli projesi olarak nitelendirilen , teşvik, destek ve daha birçok araçla güçlendirilerek Türkiye'yi uluslararası merkezi yapacak. İşte İstanbul Finans Merkezi'nin açılacağı tarih ve diğer detaylar...

    Türkiye uluslararası finans merkezi olacak

    Son dakika haberi... Türkiye güçlü, yerli ve milli ekonomi adımlarına bir yenisini daha ekliyor. Son 10 yılın en önemli projesi olarak nitelendirilen İstanbul Finans Merkezi, teşvik, destek ve daha birçok araçla güçlendirilerek Türkiye'yi uluslararası finans merkezi yapacak. İşte İstanbul Finans Merkezi'nin açılacağı tarih ve diğer detaylar...

    Bu hafta Meclis'e gönderilecek İFM Kanunu ile daha fazla yatırımcı çekecek yeni teşvikler yaşama geçirilerecek, finansal hizmet ihraçları desteklenecek, yurtdışı işlemler kolaylaşacak.

    SON 10 YILIN EN ÖNEMLİ PROJESİ
    Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, son 10 yılın en önemli projesi olarak nitelendirdiği, 2022 ilk çeyrekte açılması hedeflenen İFM'nin nasıl yönetileceğinden vergi, ne tür vergisel avantajlar sağlanacağına, girişim fonu kurulmasından katılım finans çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile bir araya gelen Prof. Dr. Aşan, şunları söyledi:

        1 MİLYON METREKARELİK BİR ALAN
        Ciddi bir gelir potansiyeli olan bu proje, Türkiye Varlık Fonu açısından kârlı bir yatırım, 1 milyon metrekarelik çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bütün kiralama işlerini Varlık Fonu üzerinden yapacağız. Hiçbir binayı satmayı düşünmüyoruz. Satılık kat ve ofis de olmayacak.

        İFM A.Ş. BORSAYA AÇILABİLİR
        Önümüzdeki yıllarda, İFM'nin de değerinin artmasıyla, Varlık Fonu bünyesinde kurulan İFM A.Ş.'nin bir kısmı borsaya açılabilir. Böylelikle iyi bir yatırım olduğu kadar yabancı ortalık da mümkün olacak.

        KANUN BU HAFTA MECLİS'TE
        Mesele, İFM'ye daha fazla yatırımcı çekerek, daha fazla ve çeşitli finansal işlem imkânı sunarak bölgesel bir finans merkezi haline getirmek. Biz bu aktörlerin işlerini kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu hafta İFM Kanunu'nu Meclis'e göndermiş olacağız. Merkezin nasıl yönetileceğini, ne tür vergisel ve diğer avantajların olduğunu belirleyen bir kanun hazırlandı.

            FİNANS VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK
            Geçtiğimiz yıl oyun sektöründen Türkiye'nin ilk unicorn'u çıktı. İşte bu başarılı gençlerin bir kısmına "Gelin FinTek ile uğraşın" dememiz lazım. Finans ve Teknoloji Üssü kuruyoruz. İFM ile birlikte bu üs de açılmış olacak. Burada işleri olabildiğince sanalda tutmaya çalışacağız. Bir çeşit sanal teknopark gibi düşünün burayı.

            YENİ TEŞVİKLER İÇERİYOR
            Teşvikler daha çok yurtdışına yönelik yapılan işlemleri kapsayacak. Burada amacımız İFM içinde yabancılarla yapılan işlemleri kolaylaştırmak. Verdiğimiz teşviklerin önemli kısmı finansal hizmet ihracına yönelik olacak. Çalışmalarımızın odağına Finansal Teknolojiler (FinTek) ve Katılım Finansı'nı koymuş bulunmaktayız.

            BÜYÜK BİR GİRİŞİM FONU KURULACAK
            Girişimciler             bölgede faaliyetlerini sürdürürken dünyanın her tarafından personel çalıştırabilsin ve ortak çalışmalar yapabilsin istiyoruz. Böylelikle İstanbul, doğru teşviklerin kurgulanması ile Fin- Tek alanında önemli bir çekim alanı olacak. Finans ve Teknoloji Üssü için çok büyük bir girişim fonu oluşturacağız.

                4KATILIM STRATEJİSİ ERDOĞAN'A SUNULACAK
                Katılım Finans'ın ruhuna uygun olan risk paylaşımlı finansal hizmetlerin payını arttırmalıyız. Bu doğrultuda bu yıl içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planladığımız bir Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlıyoruz.
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