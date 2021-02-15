Son dakika haberi... Türkiye güçlü, yerli ve milli ekonomi adımlarına bir yenisini daha ekliyor. Son 10 yılın en önemli projesi olarak nitelendirilen İstanbul Finans Merkezi, teşvik, destek ve daha birçok araçla güçlendirilerek Türkiye'yi uluslararası finans merkezi yapacak. İşte İstanbul Finans Merkezi'nin açılacağı tarih ve diğer detaylar...
Bu hafta Meclis'e gönderilecek İFM Kanunu ile daha fazla yatırımcı çekecek yeni teşvikler yaşama geçirilerecek, finansal hizmet ihraçları desteklenecek, yurtdışı işlemler kolaylaşacak.
SON 10 YILIN EN ÖNEMLİ PROJESİ
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, son 10 yılın en önemli projesi olarak nitelendirdiği, 2022 ilk çeyrekte açılması hedeflenen İFM'nin nasıl yönetileceğinden vergi, ne tür vergisel avantajlar sağlanacağına, girişim fonu kurulmasından katılım finans çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile bir araya gelen Prof. Dr. Aşan, şunları söyledi: