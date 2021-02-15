KANUN BU HAFTA MECLİS'TE

Mesele, İFM'ye daha fazla yatırımcı çekerek, daha fazla ve çeşitli finansal işlem imkânı sunarak bölgesel bir finans merkezi haline getirmek. Biz bu aktörlerin işlerini kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu hafta İFM Kanunu'nu Meclis'e göndermiş olacağız. Merkezin nasıl yönetileceğini, ne tür vergisel ve diğer avantajların olduğunu belirleyen bir kanun hazırlandı.