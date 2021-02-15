Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.02.2021 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 16:59
    ABONE OL

    aktüel ürünler 18 Şubat kataloğu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?

    18 Şubat Perşembe aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. A101'de bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında ve 43LL2C63DT 43" Full HD Smart Led TV ürünleri dikkat çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun indirimli ürünler kataloğunu inceleme fırsatı bulamayanlar A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. Peki, nda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler 18 Şubat kataloğu!

    18 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. A101 aktüel katalogda her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. A101 market 18 Şubat Perşembe gününe ait yeni kataloğu yayınlandı. 18 Şubat A101 Market kampanyasının en dikkat çeken aktüel ürünü HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv ve Toshiba 43LL2C63DT 43" Full HD Smart Led TV oldu. Perşembe günü satışa sunulacak HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Led Tv fiyatı 3.599 TL Öte yandan Toshiba 43LL2C63DT 43" Full HD Smart Led Tv'nin fiyatı ise yalnızca 2.999 TL. Peki, A101 18 Şubat 2021 Aktüel Kataloğu yeni ürünleri listesinde başka neler var?

    Tüm defterler, okul çantaları ve kırtasiye ürünlerinde %30 indirim!

    A++ Çamaşır Makinesi 1.699 TL

        Aldın aldın ürünleri!

        Aldın aldın ürünleri!

        Aldın aldın ürünleri!

            Yelken klasik inek peyniri: 13,50 TL

            Tüm ayakkabılarda yüzde 30 indirim!

            Kişisel Bakım ürünlerinde dev indirimler!
                Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler 18 Şubat kataloğu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?