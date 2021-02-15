18 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. A101 aktüel katalogda her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. A101 market 18 Şubat Perşembe gününe ait yeni kataloğu yayınlandı. 18 Şubat A101 Market kampanyasının en dikkat çeken aktüel ürünü HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv ve Toshiba 43LL2C63DT 43" Full HD Smart Led TV oldu. Perşembe günü satışa sunulacak HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Led Tv fiyatı 3.599 TL Öte yandan Toshiba 43LL2C63DT 43" Full HD Smart Led Tv'nin fiyatı ise yalnızca 2.999 TL. Peki, A101 18 Şubat 2021 Aktüel Kataloğu yeni ürünleri listesinde başka neler var?