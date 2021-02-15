Araba alma düşüncesiyle bir bankaya kredi çekmeye gidecek olanlar taşıt kredisi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalara koyuldu. Bankalar yeni yılla birlikte kredi faiz oranlarında çeşitli değişimlere gitti. Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar kaç ay vade ile en az ne kadar kredi çekebileceğini merak ederken bir yandan da en uygun teklifi sunan bankayı öğrenip onu tercih etmek istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranları ve aylık ödeme planına detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nda Takvim olarak derlediğimiz bilgilere göre 48 aya varan vade imkanı ile taşıt kredisi 1,64 olarak karşımıza çıkıyor.