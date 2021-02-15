Kozalağın pandemiyle birlikte yıldızı parladı: Şifası keşfedildi kazanç kapısı oldu

Genellikle soba ve mangal yakarken ateşin kolay tutuşması için kullanılan kozalaklar artık yepyeni bir rol üstlendi. Bugünlerde çam kozalaklarına yoğun bir talep var. Para dergisinin haberine göre, Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya kozalak bitkisinin ürünleri ile dolu. Çok sayıda küçük işletme kozalak ürünlerini üretip satıyor. İnsan sağlığı için faydalı olduğu düşünülen bu ürünler pandemide çok sevildi. Reçelinden macununa, şurubundan pekmezine kadar uzayan bir ürün listesi var. Ormanlık alanlardan özel izinlerle toplanan kozalaklar dönüştürülüyor. İşletmesini kurmak isteyene destek kapıları açık. İzinsiz kozalak toplayanlara ise idari para cezası uygulanıyor.

● Astım, bronşit, nefes darlığına iyi gelir.

● Bağışıklığı güçlendirir.

● Vücudu korur.

● Metabolizmayı düzenler.

● Stres seviyesini azaltmaya yardımcı olur.

● Şekeri dengede tutar.

● Diş eti problemlerini iyileştirmeye yardımcı olur.

● Saç sağlığını destekler.

● Uyku problemine iyi gelir.

● Gastrit ve ülser ağrılarını hafifletir.

● Mide hastalıklarını engellemede yardımcı olur.

MERVE YILMAZ