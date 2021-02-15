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    Kozalağın pandemiyle birlikte yıldızı parladı: Şifası keşfedildi kazanç kapısı oldu

    Genellikle soba ve mangal yakarken ateşin kolay tutuşması için kullanılan kozalaklar artık yepyeni bir rol üstlendi. Bugünlerde çam kozalaklarına yoğun bir talep var. dergisinin haberine göre, Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya kozalak bitkisinin ürünleri ile dolu. Çok sayıda küçük işletme kozalak ürünlerini üretip satıyor. İnsan sağlığı için faydalı olduğu düşünülen bu ürünler pande çok sevildi.

    Hem şifa hem geçim kaynağı

    Genellikle soba ve mangal yakarken ateşin kolay tutuşması için kullanılan kozalaklar artık yepyeni bir rol üstlendi. Bugünlerde çam kozalaklarına yoğun bir talep var. dergisinin haberine göre, Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya kozalak bitkisinin ürünleri ile dolu. Çok sayıda küçük işletme kozalak ürünlerini üretip satıyor. İnsan sağlığı için faydalı olduğu düşünülen bu ürünler pande çok sevildi. Reçelinden macununa, şurubundan pekmezine kadar uzayan bir ürün listesi var. Ormanlık alanlardan özel izinlerle toplanan kozalaklar dönüştürülüyor. İşletmesini kurmak isteyene destek kapıları açık. İzinsiz kozalak toplayanlara ise idari para cezası uygulanıyor.

    ● Astım, , nefes darlığına iyi gelir.
    ● Bağışıklığı güçlendirir.
    ● Vücudu korur.
    olizmayı düzenler.
    seviyesini azaltmaya yardımcı olur.
    i dengede tutar.
    problemlerini iyileştirmeye yardımcı olur.
    ● Saç sağlığını destekler.
    problemine iyi gelir.
    it ve ülser ağrılarını hafifletir.
    ● Mide hastalıklarını engellemede yardımcı olur.

    MERVE YILMAZ

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    Haberler Ekonomi Kozalağın pandemiyle birlikte yıldızı parladı: Şifası keşfedildi kazanç kapısı oldu