OSB’lerde sıfır atık dönemi (Ekonomi haberleri)

Bu yıl organize sanayi bölgelerinde de sıfır atık sistemi uygulanmaya başlıyor. Yıl sonuna kadar sisteme dahil olacak kamu kurum ve kuruluşlarının sayısının 100 bine ulaşması, 2023'e kadar da 400 bin binada sıfır atık yönetim sistemi kurulması, yıllık 20 milyar lira kazanç sağlanması hedefleniyor. Hazal Ateş



EĞİTİME ÜCRETSİZ YAZILIM DESTEĞİ

VIEWSONIC, myViewBoard ekosistemini eğitim kurumları ve öğretmenlerin kullanımına ücretsiz olarak açtı. ViewSonic Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, "Ekosisteme üye olan eğitimciler ömür boyu bedelsiz olarak sistemden faydalanabilecek" dedi.

SAĞLIKTA YÜZDE 200 BÜYÜDÜ

HONNES, B-Good ve Getwell markalarıyla yüzde 200'lük büyümeyi yakaladı. Honnes Başkanı Zekeriya Avşar, "Pandemi öncesi aylık 500 bin olan maske üretimimiz, günlük 1.5 milyon adede yükseldi. Dezenfektanda eczane pazarı için yıllık 80 bin litrelik üretimimiz, pandemi dolayısıyla yüzde 800 arttı" dedi.

70 BİN ÇOCUĞA KODLAMA DERSİ

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesinin 5'inci dönem Gönüllü Koordinasyon Toplantısı'na 200 gönüllü eğitmen katıldı. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Önümüzdeki yıl 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

LÜKS YATIRIM

Yat imalatı pandemide de hız kesmedi. Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, yat sektörünün Coronavirüs sürecinde çok zorlanmadığını, üretimlerine devam ettiğini, yeni siparişler için de bağlantı yaptığını söyledi. Gürses, geçen yıl 37 lüks teknenin tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini aktardı.

İHRACATA 'ÇEVRİMİÇİ' SATIŞ DOPİNGİ

Covid-19 salgını döneminde hazır giyim ihracatçıları, çevrim içi satışlarını artırdı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyimde 2019 rakamlarının 2020'de yakalanmasında medikal tekstilin payının yüksek olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Ancak yurt dışındaki müşterilerimizin online satışlar üzerinden ürünlerini satması ihracatımızın aynı seviyede kalmasını sağladı. Online satış yüzde 5-10'dan 20'ye çıktı.

ÇAĞLA BADEM 50 TL

Muğla'nın Datça ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı. İlçede mevsimin ilk hasadını yapan üreticiler, badem çağlalarını İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor. Palamutbükü Mahallesi'ndeki üreticilerden 87 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, ilk ürünün kilogramını 50 liradan satışa sunduklarını söyledi.