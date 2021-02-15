7 parçalı kar takımını 680 liraya da 78 bin liraya da almak mümkün... Kar yağışları kışlık giysi piyasasını uçurdu

Kayak merkezleri pandemiye karşın doludizgin çalışıyor. Ünlü kış turizmi merkezlerinde yarıyıl tatiliyle başlayan hareketlilik sürerken, alışverişler de hız kazanmış durumda. Yurdu etkisi altına alan kar yağışları da kışlık giysi piyasasını hareketlendirdi. Kayak kıyafeti almak isteyenlere her bütçeye göre ve geniş bir yelpazede ürün seçeneği var. Kayağa yönelik artan talep, giyim firmalarını harekete geçirdi. Pek çok giyim markası bu yıl koleksiyonlarına kayak ürünlerini de ekledi. Yetişkinler için kayak montu, kayak pantolonu, bere, eldiven, kar botu, kask ve gözlükten oluşan 7 parçalı bir takım 679 liraya da 78 bin 291 liraya da alınabiliyor. 180 liraya kayak montu satıldığı gibi, lüks markalarda fiyatlar 29 bin liralara ulaşıyor. Seçilen ürüne ve markaya göre fiyatlar farklılık gösteriyor.

MONT

Decathlon: 180-980 TL

LC Waikiki: 319-499 TL

Tchibo: 214,95-899,95 TL

Moncler: 14.044-29.035 TL

Fendi: 19.500-29.800 TL

ELDİVEN

Defacto: 29,99 TL

Decathlon: 45-215 TL

Moncler: 3.862-3.967 TL

Fendi: 4.550 TL

KASK

Decathlon: 110-650 TL

Tchibo: 369,95 TL

Moncler: 3.932-7.513 TL

Fendi: 11.867 TL

PANTOLON

Decathlon: 180-520 TL

LC Waikiki: 499 TL

Tchibo: 279,99-649,95 TL

Moncler: 6.109-9.093 TL

Fendi: 12.300-16.500 TL

BOT

Defacto: 99,99-149,99 TL

Decathlon: 110-635 TL

Moncler: 4.037 TL

Fendi: 7.220 TL

BANT/BERE

Defacto: 9,99-45,99 TL

Decathlon: 18-120 TL

Tchibo: 39,95-49,95 TL

Moncler: 2.492-3.475 TL

Fendi: 3.862-3.790 TL

GÖZLÜK

Decathlon: 70-520 TL

Moncler: 4.200 TL

Fendi: 4.564 TL

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Markalar, koleksiyonlarında çocuklara da yer veriyor

LC Waikiki KAYAK PANTOLONU: 129-179 TL

KAYAK MONTU: 189-269 TL

Decathlon KAYAK MONTU: 150-385 TL

KAYAK PANTOLONU: 120-250 TL

BERE: 12-100 TL

ELDİVEN: 50-170 TL

KAR BOTU: 50-305 TL

KASK: 100-290 TL

GÖZLÜK: 70-520 TL

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