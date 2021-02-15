7 parçalı kar takımını 680 liraya da 78 bin liraya da almak mümkün... Kar yağışları kışlık giysi piyasasını uçurdu

Kayak merkezleri pandemiye karşın doludizgin çalışıyor. Ünlü kış turizmi merkezlerinde yarıyıl tatiliyle başlayan hareketlilik sürerken, alışverişler de hız kazanmış durumda. Yurdu etkisi altına alan kar yağışları da kışlık giysi piyasasını hareketlendirdi. Kayak kıyafeti almak isteyenlere her bütçeye göre ve geniş bir yelpazede ürün seçeneği var. Kayağa yönelik artan talep, giyim firmalarını harekete geçirdi. Pek çok giyim markası bu yıl koleksiyonlarına kayak ürünlerini de ekledi. Yetişkinler için kayak montu, kayak pantolonu, bere, eldiven, kar botu, kask ve gözlükten oluşan 7 parçalı bir takım 679 liraya da 78 bin 291 liraya da alınabiliyor. 180 liraya kayak montu satıldığı gibi, lüks markalarda fiyatlar 29 bin liralara ulaşıyor. Seçilen ürüne ve markaya göre fiyatlar farklılık gösteriyor.
MONT
Decathlon: 180-980 TL
LC Waikiki: 319-499 TL
Tchibo: 214,95-899,95 TL
Moncler: 14.044-29.035 TL
Fendi: 19.500-29.800 TL
ELDİVEN
Defacto: 29,99 TL
Decathlon: 45-215 TL
Moncler: 3.862-3.967 TL
Fendi: 4.550 TL
KASK
Decathlon: 110-650 TL
Tchibo: 369,95 TL
Moncler: 3.932-7.513 TL
Fendi: 11.867 TL
PANTOLON
Decathlon: 180-520 TL
LC Waikiki: 499 TL
Tchibo: 279,99-649,95 TL
Moncler: 6.109-9.093 TL
Fendi: 12.300-16.500 TL
BOT
Defacto: 99,99-149,99 TL
Decathlon: 110-635 TL
Moncler: 4.037 TL
Fendi: 7.220 TL
BANT/BERE
Defacto: 9,99-45,99 TL
Decathlon: 18-120 TL
Tchibo: 39,95-49,95 TL
Moncler: 2.492-3.475 TL
Fendi: 3.862-3.790 TL
GÖZLÜK
Decathlon: 70-520 TL
Moncler: 4.200 TL
Fendi: 4.564 TL
ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI
Markalar, koleksiyonlarında çocuklara da yer veriyor
LC Waikiki KAYAK PANTOLONU: 129-179 TL
KAYAK MONTU: 189-269 TL
Decathlon KAYAK MONTU: 150-385 TL
KAYAK PANTOLONU: 120-250 TL
BERE: 12-100 TL
ELDİVEN: 50-170 TL
KAR BOTU: 50-305 TL
KASK: 100-290 TL
GÖZLÜK: 70-520 TL
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