Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    7 parçalı kar takımını 680 liraya da 78 bin liraya da almak mümkün... Kar yağışları kışlık giysi piyasasını uçurdu

    Kar yağışları kışlık giysi piyasasını hareketlendirirken, kayak merakı da pazara doping etkisi yaptı. 7 parçalı kar takımını 680 liraya da 78 bin liraya da almak mümkün... Markalar, koleksiyonlarında çocuklara da yer veriyor.

    Kar modası

    Kayak merkezleri pandemiye karşın doludizgin çalışıyor. Ünlü kış turizmi merkezlerinde yarıyıl tatiliyle başlayan hareketlilik sürerken, alışverişler de hız kazanmış durumda. Yurdu etkisi altına alan kar yağışları da kışlık giysi piyasasını hareketlendirdi. Kayak kıyafeti almak isteyenlere her bütçeye göre ve geniş bir yelpazede ürün seçeneği var. Kayağa yönelik artan talep, giyim firmalarını harekete geçirdi. Pek çok giyim markası bu yıl koleksiyonlarına kayak ürünlerini de ekledi. Yetişkinler için kayak montu, kayak pantolonu, bere, eldiven, kar botu, kask ve gözlükten oluşan 7 parçalı bir takım 679 liraya da 78 bin 291 liraya da alınabiliyor. 180 liraya kayak montu satıldığı gibi, lüks markalarda fiyatlar 29 bin liralara ulaşıyor. Seçilen ürüne ve markaya göre fiyatlar farklılık gösteriyor.

    MONT
    : 180-980 TL
    : 319-499 TL
    : 214,95-899,95 TL
    : 14.044-29.035 TL
    : 19.500-29.800 TL

    ELDİVEN
    Defacto: 29,99 TL
    Decathlon: 45-215 TL
    Moncler: 3.862-3.967 TL
    Fendi: 4.550 TL

    KASK
    Decathlon: 110-650 TL
    Tchibo: 369,95 TL
    Moncler: 3.932-7.513 TL
    Fendi: 11.867 TL

    PANTOLON
    Decathlon: 180-520 TL
    LC Waikiki: 499 TL
    Tchibo: 279,99-649,95 TL
    Moncler: 6.109-9.093 TL
    Fendi: 12.300-16.500 TL

    BOT
    Defacto: 99,99-149,99 TL
    Decathlon: 110-635 TL
    Moncler: 4.037 TL
    Fendi: 7.220 TL

    BANT/BERE
    Defacto: 9,99-45,99 TL
    Decathlon: 18-120 TL
    Tchibo: 39,95-49,95 TL
    Moncler: 2.492-3.475 TL
    Fendi: 3.862-3.790 TL

    GÖZLÜK
    Decathlon: 70-520 TL
    Moncler: 4.200 TL
    Fendi: 4.564 TL

    ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI
    Markalar, koleksiyonlarında çocuklara da yer veriyor
    LC Waikiki KAYAK PANTOLONU: 129-179 TL
    KAYAK MONTU: 189-269 TL
    Decathlon KAYAK MONTU: 150-385 TL
    KAYAK PANTOLONU: 120-250 TL
    BERE: 12-100 TL
    ELDİVEN: 50-170 TL
    KAR BOTU: 50-305 TL
    KASK: 100-290 TL
    GÖZLÜK: 70-520 TL

    ÇIĞIL ÖN YENER

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 7 parçalı kar takımını 680 liraya da 78 bin liraya da almak mümkün... Kar yağışları kışlık giysi piyasasını uçurdu