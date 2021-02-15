Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2021! Evde bakım maaşı parası sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat günü için araştırılıyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlara her ay düzenli olarak evde bakım maaşları yatırılıyor. 2021 yılı başında asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte evde bakım maaşları da zamlanmıştı. Her ay farklı iller ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarının ilinizde yatıp yatmadığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 ŞUBAT!
1- Tokat
2- Aksaray
3- Osmaniye
4- Kırklareli
5- Antalya
6- Ordu
7- Kocaeli
8- Afyonkarahisar
9- Balıkesir
10- Hatay
11- Sakarya
12- İzmir
13- Uşak
14- Konya