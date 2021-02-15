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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 16:23
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    • 15.02.2021 16:23
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    yatan iller 15 Şubat 2021! Evde bakım maaşı (parası) sorgulama nasıl yapılır?

    15 Şubat yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. ekranı E-Devlet sayfasından sorgulanabiliyor. Maaşlar farklı iller için farklı tarihlerde yatırılabiliyor. Şubat ayı maaşları yatmaya başladı. Peki 15 Şubat hangileri?

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2021! Evde bakım maaşı parası sorgulama nasıl yapılır?

    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat günü için araştırılıyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlara her ay düzenli olarak evde bakım maaşları yatırılıyor. 2021 yılı başında asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte evde bakım maaşları da zamlanmıştı. Her ay farklı iller ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarının ilinizde yatıp yatmadığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 ŞUBAT!

    1- Tokat

    2- Aksaray

    3- Osmaniye

    4- Kırklareli

    5- Antalya

    6- Ordu

    7- Kocaeli

    8- Afyonkarahisar

    9- Balıkesir

    10- Hatay

    11- Sakarya

    12- İzmir

    13- Uşak

    14- Konya

        15- Manisa

        16- İstanbul

        17- Diyarbakır

        18- Rize

        19- Bilecik

        20- Kahramanmaraş

        21- Tekirdağ

        22- Mersin

        23- Şanlıurfa

        24- Şırnak

        25- Samsun

        26- Niğde

        27- Zonguldak

        28- Bursa

        29- Aydın

        EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL'nin altında olmalı. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

            EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

            2020 yılının temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından, haziran sonuna kadar 1.657 lira olarak ödenecek.

            EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

            – Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan" Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

            – Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.

            – Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

            – 30.07.2006 tarih 26244 sayılı "Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.
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            Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2021! Evde bakım maaşı (parası) sorgulama nasıl yapılır?